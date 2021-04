Miasto szykuje więcej automatycznych toalet. Upominali się o nie mieszkańcy

Urzędnicy czekają na oferty do 29 kwietnia. Wykonawca ma rozpocząć prace w ciągu czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy i skończyć je w trakcie kolejnych trzech miesięcy. W dokumencie zastrzeżono, że termin zakończenia budowy każdej z toalet liczony będzie osobno, jednak wszystkie mają być gotowe do 28 grudnia.

Dodatkowe osiem w ramach opcji

Toalety z serduszkiem budowane są na podstawie zestandaryzowanego projektu. To oznacza, że będą miały automatycznie otwierane i zamykane drzwi, samoistnie zmywaną podłogę, każdorazowo mytą i dezynfekowaną muszlę klozetową, a także sensory, które samoczynnie uruchomią dozownik mydła, suszarkę, a także wodę w kranie umywalki. W środku znajdzie się przewijak dla niemowląt, a na zewnątrz kranik do mycia rąk. Automatyka toalet ma też powiadomić o awarii czy kończącym się papierze w dozowniku. Obiekty mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekty na ponad trzy miliony złotych

W żółwim tempie

We wrześniu pisaliśmy, że tempo przybywania miejskich szaletów według zestandaryzowanego projektu pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze w 2017 roku ratusz zapowiadał, że do końca 2019 roku będzie ich 49. Do września 2020 roku zbudowano ich tylko 19: cztery na bulwarach wiślanych, dziewięć w innych rejonach Śródmieścia, dwie na Żoliborzu, po jednej na Pradze Północ i Pradze Południe, we Włochach w Parku Kombatantów oraz w Rembertowie przy alei Generała Chruściela "Montera".