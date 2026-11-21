Ochota Szukali papierosów bez akcyzy. W aucie znaleźli broń i amunicję Oprac. Dariusz Gałązka |

30-latek został zatrzymany Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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Stołeczni policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą otrzymali informację, że na jednej z posesji w Warszawie mogą być przechowywane papierosy bez polskich znaków akcyzy. Na miejscu zauważyli citroena, który wjechał na posesję i zatrzymał się przy jednym z kontenerów. Funkcjonariusze podejrzewali, że kierowca może mieć związek ze sprawą. Za kierownicą siedział 30-letni obywatel Armenii.

W kontenerze były ukryte papierosy bez akcyzy Źródło zdjęcia: KSP

W kontenerze papierosy, w samochodzie broń i amunicja

W kontenerze policjanci znaleźli 28 kartonów, a w nich blisko 354 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy. Według KSP kwota nieopłaconych podatków przekroczyła 623 tysiące złotych.

"Po przeszukaniu samochodu policjanci znaleźli pistolet, który jak się okazało, zatrzymany posiadał nielegalnie" - podała KSP. Funkcjonariusze zabezpieczyli też 12 sztuk amunicji.

W samochodzie znaleziono broń i amunicję Źródło zdjęcia: KSP

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota 30-latek usłyszał zarzuty posiadania broni i amunicji bez zezwolenia oraz przechowywania papierosów bez polskich znaków akcyzy. Prokurator objął go policyjnym dozorem.

30-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KSP