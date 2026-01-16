Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"

Student Uniwersytetu Warszawskiego wybudował igloo Źródło: Wydział Biologii UW

Zdjęcia igloo pojawiły się w mediach społecznościowych Wydziału Biologii UW. Widać na nich proces tworzenia śnieżnej konstrukcji, która stanęła w pobliżu wejścia do uczelni.

"Niektórzy wzięli sobie zimę bardzo do serca! Nasz magistrant, Stanisław Świeżewski, z Instytutu Bioinżynierii, za zgodą prodziekana ds. studenckich dr. Takao Ishikawy @takaoi79, wraz z dużą pomocą Oliwi Dustet Leskiewicz i innych naszych studentów, wybudował przed wejściem do naszego Wydziału igloo, które szybko stało się prawdziwą atrakcją i obiektem licznych zdjęć wśród naszej społeczności akademickiej" - czytamy w facebookowym poście wydziału.

Dostępna do roztopów

Jak podkreślono, "ta śnieżna mikrokawalerka będzie dostępna aż do pierwszych roztopów" . Uczelnia apeluje jednak do zwiedzających o "zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa".

Synoptycy twierdzą, że to jeszcze nie koniec mroźnych dni. Do części kraju przyszła odwilż, ale ocieplenie nie potrwa długo. W kolejnych dniach aurę w Polsce będą kształtować wyże znad Rosji, które przyniosą mróz w większości kraju. Jak mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl, im bliżej końca stycznia, tym bardziej mroźna pogoda. Większość synoptyków, map i modeli jest zgodna, że mróz odżyje i to z większą siłą

