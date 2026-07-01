Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Jeszcze miesiąc bez ruchomych schodów na Zachodnim. Przez śrubę z walizki

|
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło wideo: Artur Węgrzynowsicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Trwa naprawa ruchomych schodów przy wejściu na Dworzec Zachodni od strony ulicy Tunelowej. Awaria była na tyle poważna, że usuwanie jej skutków zaplanowano na trzy miesiące. PKP Polskie Linie Kolejowe podały prawdopodobną przyczynę usterki. Zawiniła najpewniej śruba z walizki jednego z podróżnych.

Schody ruchome przy wejściu od strony ulicy Tunelowej na stacji Warszawa Zachodnia uległy awarii na początku maja. Jak zapewnia nas jednak Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych SA, urządzenia są objęte gwarancją, dlatego usterka została niezwłocznie zgłoszona do serwisu producenta - firmy KONE.

Uszkodzone stopnie

- W trakcie diagnostyki ustalono, że doszło do uszkodzenia stopni. Najprawdopodobniej w mechanizm schodów wkręciła się śruba, która mogła pochodzić z walizki jednego z podróżnych. Spowodowało to wyżłobienia w stopniach, które mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów. W związku z tym konieczna jest wymiana aż 91 stopni - przekazała nam rzeczniczka.

Znajewska-Pawluk przyznała, że schody technicznie mogłyby jeszcze funkcjonować, jednak ze względów bezpieczeństwa - szczególnie dla osób podróżujących w odkrytym obuwiu - zostały wyłączone z użytkowania. Decyzja o ich zatrzymaniu i zabezpieczeniu została podjęta we współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym.

- Naprawa leży po stronie wykonawcy, czyli firmy KONE. Wymaga ona sprowadzenia specjalistycznych części, które nie są dostępne "od ręki" i muszą zostać wyprodukowane na zamówienie, co wydłuża czas realizacji. Obecnie deklarowany termin przywrócenia schodów do działania to koniec lipca 2026 roku - zapowiedziała przedstawicielka PKP PLK.

Działają dwie windy

Jakie opcje pozostają dostępne dla pasażerów? Szczególnie tych podróżujących z walizkami? - Podkreślamy, że w bezpośrednim sąsiedztwie niesprawnych schodów funkcjonują dwie windy, które umożliwiają wygodne dotarcie do tunelu osobom z ograniczoną mobilnością oraz podróżnym z ciężkim bagażem - podkreśliła rzeczniczka. I podsumowała: - Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, zawarta została rozszerzona umowa na świadczenie usług konserwacyjnych i serwisowych dla stacji Warszawa Zachodnia.

Dworzec Zachodni w całości otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Dworzec Zachodni otwarty
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Pod koniec listopada zeszłego roku informowaliśmy o otwarciu Dworca Zachodniego po remoncie.

Inwestycja kosztowała ponad dwa miliardy złotych, a prace trwały pięć lat (złapała dwuletnie opóźnienie). PKP PLK podkreślały, że Warszawa Zachodnia to stacja, gdzie przejeżdża największa liczbie pociągów pasażerskich w całym kraju. To ponad 1100 pociągów na dobę, czyli co piąty pociąg kursujący w Polsce zatrzymuje się na tej stacji.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
blok klimatyzacja klimatyzator shutterstock_2332649453
Szał na klimatyzację. "Poważne konsekwencje"
Maja Piotrowska
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
KolejPKP PLKdworzec kolejowy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Szpital Południowy w Warszawie
Zdjęcia z prosektorium Szpitala Południowego w sieci. Nie będzie śledztwa
Ursynów
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Zderzenie i korek na Moście Łazienkowskim
Śródmieście
Nastolatek zakończył jazdę dachowaniem
Pijany nastolatek zabrał auto wujkowi, przejażdżkę zakończył po dachowaniu
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mościbrody
Auto wpadło do rowu, pasażer został śmiertelnie potrącony przez inny samochód
Siedlce
Zderzenie pod Sochaczewem
Tragiczne zderzenie pod Sochaczewem. Nie żyje motocyklistka
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Trzecie śledztwo w Szpitalu Południowym na horyzoncie
Ursynów
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
Poszukiwany łapał "stopa" i wsiadł do auta policjantów. Zawieźli go prosto do komendy
Otwock
Poszukiwany w związku zabójstwem w Niemczech zatrzymany w Warszawie
Był poszukiwany przez niemiecką policję za zabójstwo, zatrzymali go w Warszawie
Włochy
Zderzenie na trasie S2
Ogromny korek po zderzeniu na S2. Jedna osoba trafiła do szpitala
Ursynów
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Zabił i próbował uciec za granicę
Okolice
Blok przy ulicy Hirszfelda grozi zawaleniem
Blok może runąć, mieszkańcy muszą się wyprowadzić
Klaudia Kamieniarz
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Znieważył Ziobrę w listach do ministerstwa i sądu. Więzień skazany
Okolice
Policjantka zajęła się dziewczynką
Do policjantów podeszła kobieta z dziewczynką na rękach
Okolice
Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel
364 apartamenty w "szkieletorze"
Dariusz Gałązka
Poszukiwany 26-latek został zatrzymany
Mieli 10 powodów, by go szukać
Okolice
Syrenka została oblana żółtą farbą
Oblały farbą pomnik, prokuratura akceptuje wyrok, apelacja obrony
Śródmieście
Siedziba Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Zmiana na stanowisku stołecznego konserwatora zabytków
Śródmieście
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Samolot runął na teren automobilklubu, zginęły dwie osoby. Śledztwo
Bemowo
Warszawski Szpital Południowy
Podsłuch w prosektorium Szpitala Południowego. Decyzja prokuratury
Ursynów
Pożar tira na S7
Pożar naczepy tira na S7
Okolice
Kolejka karetek przed SOR szpitala w Otwocku
Wysoka temperatura i "rekordowe obciążenie" pogotowia ratunkowego
Śródmieście
Strażacy ugasili płonące auto
Auto spłonęło, kierowca pijany
Okolice
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Dawid Kacprzyk koryguje faktury dla Szpitala Bródnowskiego
Targówek
Dwaj kolarze zmarli podczas maratonu (zdj. ilustracyjne)
Kolarze zmarli podczas wyścigu. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Kamieniarz
Dzieci jechały na rowerach trasą S17
Na rowerach, bez kasków, pod prąd. Tak chłopcy jechali trasą ekspresową
Okolice
Wypadek na trasie S7
Wjechał w tył ciężarówki, kabina kierowcy zmiażdżona
Okolice
Podczas wycinki konar przygniótł mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Drzewo przygniotło mężczyznę. Nie przeżył
Okolice
Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Irena Paśnik "Irka"
Przenosiła broń pod ostrzałem. Nie żyje Irena Paśnik
Mokotów
Policja i uczestnicy "Spaceru dla przyszłości" w Warszawie
Policjant złamał rękę aktywistce. Sprawa ponownie umorzona
Śródmieście
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu
"Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi"
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki