Ochota Jeszcze miesiąc bez ruchomych schodów na Zachodnim. Przez śrubę z walizki Katarzyna Kędra |

Dworzec Zachodni otwarty Źródło wideo: Artur Węgrzynowsicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Schody ruchome przy wejściu od strony ulicy Tunelowej na stacji Warszawa Zachodnia uległy awarii na początku maja. Jak zapewnia nas jednak Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych SA, urządzenia są objęte gwarancją, dlatego usterka została niezwłocznie zgłoszona do serwisu producenta - firmy KONE.

Uszkodzone stopnie

- W trakcie diagnostyki ustalono, że doszło do uszkodzenia stopni. Najprawdopodobniej w mechanizm schodów wkręciła się śruba, która mogła pochodzić z walizki jednego z podróżnych. Spowodowało to wyżłobienia w stopniach, które mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów. W związku z tym konieczna jest wymiana aż 91 stopni - przekazała nam rzeczniczka.

Znajewska-Pawluk przyznała, że schody technicznie mogłyby jeszcze funkcjonować, jednak ze względów bezpieczeństwa - szczególnie dla osób podróżujących w odkrytym obuwiu - zostały wyłączone z użytkowania. Decyzja o ich zatrzymaniu i zabezpieczeniu została podjęta we współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym.

- Naprawa leży po stronie wykonawcy, czyli firmy KONE. Wymaga ona sprowadzenia specjalistycznych części, które nie są dostępne "od ręki" i muszą zostać wyprodukowane na zamówienie, co wydłuża czas realizacji. Obecnie deklarowany termin przywrócenia schodów do działania to koniec lipca 2026 roku - zapowiedziała przedstawicielka PKP PLK.

Działają dwie windy

Jakie opcje pozostają dostępne dla pasażerów? Szczególnie tych podróżujących z walizkami? - Podkreślamy, że w bezpośrednim sąsiedztwie niesprawnych schodów funkcjonują dwie windy, które umożliwiają wygodne dotarcie do tunelu osobom z ograniczoną mobilnością oraz podróżnym z ciężkim bagażem - podkreśliła rzeczniczka. I podsumowała: - Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, zawarta została rozszerzona umowa na świadczenie usług konserwacyjnych i serwisowych dla stacji Warszawa Zachodnia.

Dworzec Zachodni w całości otwarty Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Dworzec Zachodni otwarty Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Pod koniec listopada zeszłego roku informowaliśmy o otwarciu Dworca Zachodniego po remoncie.

Inwestycja kosztowała ponad dwa miliardy złotych, a prace trwały pięć lat (złapała dwuletnie opóźnienie). PKP PLK podkreślały, że Warszawa Zachodnia to stacja, gdzie przejeżdża największa liczbie pociągów pasażerskich w całym kraju. To ponad 1100 pociągów na dobę, czyli co piąty pociąg kursujący w Polsce zatrzymuje się na tej stacji.

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