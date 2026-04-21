Ochota "Warszawski tetris" do przebudowy Oprac. Katarzyna Kędra

Nie działały światła na skrzyżowaniu Wawelskiej z Grójecką

Skrzyżowanie Grójeckiej z Wawelską i Kopińską to jeden z głównych węzłów na Ochocie. Jak przyznaje Zarząd Dróg Miejskich, ze względu na natężenie ruchu kołowego, a także krzyżujące się tutaj tory tramwajowe i buspasy, każda usterka sygnalizacji może doprowadzić do paraliżu i zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu. Miejsce to od lat wymaga przebudowy, ale z różnych przyczyn (w tym z powodu koordynacji z budową linii tramwajowej do Dworca Zachodniego) dotychczas doczekało się tylko doraźnych prac remontowych. Urzędnicy zapowiadają, że w przyszłym roku się to zmieni.

Powstaną bezkolizyjne skręty

"Właśnie ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania, która obejmie zmiany w organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej. Na oferty czekamy do 15 maja. Po podpisaniu umowy wybrany wykonawca będzie miał 360 dni na opracowanie dokumentacji. Liczymy zatem, że przebudowa nastąpi jesienią 2027 r. lub na początku 2028 r." - przekazał ZDM.

Co się zmieni? Głównym założeniem przebudowy jest wydzielenie bezkolizyjnych skrętów w lewo. To ułatwi przejazd przez skrzyżowanie, ale też poprawi bezpieczeństwo tego manewru. "Przy okazji zmian, wyposażymy skrzyżowanie w komplet przejazdów dla rowerów wraz z łącznikami do sąsiednich ulic Radomskiej, Pasteura, Kaliskiej i Mochnackiego. Koncepcja zakłada też utrzymanie buspasa na ul. Grójeckiej w kierunku centrum" - podkreślili drogowcy.

Zlikwidują zawrotkę

Urzędnicy zapewnili, że projekt ma uwzględniać nie tylko zmiany na skrzyżowaniu Grójeckiej z Kopińską i Wawelską, ale również na fragmencie Grójeckiej do Placu Narutowicza. "Istniejąca zawrotka na południowym krańcu placu musi zostać zlikwidowana (m.in. ze względu na ryzykowne przecięcie z torowiskiem na jego rozjazdach). Zlokalizowane tuż obok przejście dla pieszych musi zostać wyposażone w sygnalizację świetlną, aby umożliwić pieszym bezpieczne i komfortowe pokonanie jezdni. Zebra ta otrzymała w audycie bezpieczeństwa ocenę 2 w skali 0-5" - wyjaśnili.

Konsekwencją tych zmian jest plan utworzenia nowego skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Mochnackiego. Ma tam powstać zawrotka dla jadących od strony centrum wraz z możliwością skrętu w lewo w ulicę Mochnackiego. Pojawi się też nowe przejście dla pieszych, które ułatwi też dostęp do przystanku tramwajowego w stronę Włoch.

Na samym placu swoje prace właśnie rozpoczyna Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Obejmą modernizację chodników i uzupełnienie zieleni.

