Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

"Warszawski tetris" do przebudowy

|
Skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Wawelską do przebudowy
Nie działały światła na skrzyżowaniu Wawelskiej z Grójecką
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Tutaj każda usterka sygnalizacji może doprowadzić do paraliżu. Nazywane od popularnej gry "warszawskim tetrisem" skrzyżowanie Grójeckiej i Wawelskiej będzie przebudowane. Drogowcy ogłosili przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Skrzyżowanie Grójeckiej z Wawelską i Kopińską to jeden z głównych węzłów na Ochocie. Jak przyznaje Zarząd Dróg Miejskich, ze względu na natężenie ruchu kołowego, a także krzyżujące się tutaj tory tramwajowe i buspasy, każda usterka sygnalizacji może doprowadzić do paraliżu i zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu. Miejsce to od lat wymaga przebudowy, ale z różnych przyczyn (w tym z powodu koordynacji z budową linii tramwajowej do Dworca Zachodniego) dotychczas doczekało się tylko doraźnych prac remontowych. Urzędnicy zapowiadają, że w przyszłym roku się to zmieni.

Powstaną bezkolizyjne skręty

"Właśnie ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania, która obejmie zmiany w organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej. Na oferty czekamy do 15 maja. Po podpisaniu umowy wybrany wykonawca będzie miał 360 dni na opracowanie dokumentacji. Liczymy zatem, że przebudowa nastąpi jesienią 2027 r. lub na początku 2028 r." - przekazał ZDM.

Co się zmieni? Głównym założeniem przebudowy jest wydzielenie bezkolizyjnych skrętów w lewo. To ułatwi przejazd przez skrzyżowanie, ale też poprawi bezpieczeństwo tego manewru. "Przy okazji zmian, wyposażymy skrzyżowanie w komplet przejazdów dla rowerów wraz z łącznikami do sąsiednich ulic Radomskiej, Pasteura, Kaliskiej i Mochnackiego. Koncepcja zakłada też utrzymanie buspasa na ul. Grójeckiej w kierunku centrum" - podkreślili drogowcy.

Zlikwidują zawrotkę

Urzędnicy zapewnili, że projekt ma uwzględniać nie tylko zmiany na skrzyżowaniu Grójeckiej z Kopińską i Wawelską, ale również na fragmencie Grójeckiej do Placu Narutowicza. "Istniejąca zawrotka na południowym krańcu placu musi zostać zlikwidowana (m.in. ze względu na ryzykowne przecięcie z torowiskiem na jego rozjazdach). Zlokalizowane tuż obok przejście dla pieszych musi zostać wyposażone w sygnalizację świetlną, aby umożliwić pieszym bezpieczne i komfortowe pokonanie jezdni. Zebra ta otrzymała w audycie bezpieczeństwa ocenę 2 w skali 0-5" - wyjaśnili.

Konsekwencją tych zmian jest plan utworzenia nowego skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Mochnackiego. Ma tam powstać zawrotka dla jadących od strony centrum wraz z możliwością skrętu w lewo w ulicę Mochnackiego. Pojawi się też nowe przejście dla pieszych, które ułatwi też dostęp do przystanku tramwajowego w stronę Włoch.

Na samym placu swoje prace właśnie rozpoczyna Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Obejmą modernizację chodników i uzupełnienie zieleni.

Remont placu Narutowicza: drzewa, zielone tory i zmiany w ruchu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Remont placu Narutowicza: drzewa, zielone tory i zmiany w ruchu

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policjanci z podejrzanym o oszustwo
Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
Tragiczny wypadek o poranku. Nie żyje piesza potrącona przez kierowcę busa
Modernizacja linii otwockiej
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
Piotr Bakalarski
Nastolatek był pod wpływem narkotyków
Spał w autobusie, nie reagował. 17-latek miał we krwi fentanyl
Rembertów
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Piłkarz w szpitalu, policjant okrzyknięty bohaterem
Ursus
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Akcja służb w odpychającym przejściu pod Targową
Praga Północ
Wypadek na Grochowskiej
W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar
Praga Południe
Zagubiony biały paw w asyście wrócił do Łazienek Królewskich
Trzeba było zatrzymać ruch, by mógł bezpiecznie wrócić
Mokotów
Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla właściciela psów (zdjęcie ilustracyjne)
Więzili go dwa dni. Areszty dla pięciu mężczyzn
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
Ochota
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
Wola
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
Mokotów
Hale pod Warszawą po pożarze
Wielki pożar hal pod Warszawą
Kamila Grenczyn, Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
Włochy
Miał podrobione dokumenty, kupił je w sieci (zdj. ilustracyjne)
Zapłacił trzy tysiące euro. Z fałszywkami poszedł do urzędu
Bielany
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
Praga Południe
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
21-latek zapłaci pięć tysięcy złotych i odpocznie od prowadzenia auta
Skradziony katalizator
On wycinał, ona stała na czatach
Ochota
Pociski zabezpieczone przez służby
Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt
Zderzenie ciągnika z szynobusem
Uderzył ciągnikiem w szynobus
Sala sądowa
Zabójstwo na terenie ogródków działkowych. Trzech skazanych
Kierująca wydmuchała 1,4 promila (zdjęcie ilustracyjne)
Autem do pracy po alkoholu. Policjant z drogówki zawieszony
Śródmieście
Zderzenie trzech aut na krajowej "50" w miejscowości Bikówek
Zderzenie trzech aut na krajowej "50"
Mężczyzna padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Sprzedał komputer, ale kupujący mu go zwrócił. Coś się jednak nie zgadzało
Zabił znajomego ciosem noża w oko (zdj. ilustracyjne)
Zabił znajomego ciosem noża w oko
Mieli oferować nieistniejące apartamenty do wynajęcia. Prokuratura: oszukali ponad 300 osób (wideo archiwalne)
Doskonała lokalizacja, kusząca cena. Uwaga na pułapkę
40-latek został zatrzymany
Jechał za szybko, to był początek jego problemów
Wawer
Lisica w Łazienkach Królewskich
Lisica z młodymi w Łazienkach Królewskich
Śródmieście
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Dzwonili do Niemiec i Szwajcarii. "Wnuczkowie" skazani

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

