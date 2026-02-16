Wyszła ze szpitala, nie potrafiła wrócić do domu

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
Seniorka zgłosiła się do ochockiej komendy w ostatnich dniach. Był już późny wieczór, a kobieta wydawała się zdezorientowana i potrzebowała wsparcia w powrocie do domu.
"Funkcjonariusze natychmiast otoczyli seniorkę opieką, zapewnili jej to co najważniejsze - poczucie bezpieczeństwa, a następnie odprowadzili ją do miejsca zamieszkania, przekazując pod opiekę bliskich" - przekazała rzeczniczka komendy na Ochocie aspirant Małgorzata Gębczyńska.
Opracowała Katarzyna Kędra/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP III