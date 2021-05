Ruszyły prace na stadionie Skry. W tym roku ma być gotowe boisko

- Nie boję się powiedzieć, że to jeden z ważniejszych dni w mojej długiej zawodowej karierze. Mogłam dzisiaj zaprosić państwa po raz pierwszy od wielu lat na teren Skry. Za nami główny stadion lekkoatletyczny, stanowiący dzisiaj ruinę i niemego świadka tego, że to był kiedyś fantastyczny obiekt sportowy - rozpoczęła poniedziałkową konferencję prasową na Skrze wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Prace remontowe na terenie stadionu będą podzielone na dwa etapy. Konkurs architektoniczny na pierwszy z nich miasto przeprowadziło już w 2018 roku. - Obejmuje on zagospodarowanie całej nieruchomości, prawie 20 hektarów. To otwarcie Skry na Pole Mokotowskie i udostępnienie nieruchomości mieszkańcom, to boisko boczne, zaplecze szatniowe, techniczne, tereny rekreacyjne, ścieżki biegowe - wszystko to powstanie w pierwszym etapie. Na ten cel mamy zagwarantowane już od wielu lat środki w budżecie miasta - mówiła Kaznowska.