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Ochota

Rozbił szybę w autobusie

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Zarzut dla 33-latka, który uszkodził szybę w autobusie
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
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Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie szyby w autobusie komunikacji miejskiej linii 189.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Żwirki i Wigury 4 w Warszawie. Jak wynikało z relacji kierowcy, jeden z pasażerów był pod wpływem alkoholu i zachowywał się agresywnie, dlatego zareagował i wezwał policję.

"Usłyszał huk tłuczonego szkła"

"Kiedy autobus zatrzymał się na przystanku, a pasażerowie opuścili pojazd, kierowca zamknął drzwi i przygotowywał się do odjazdu. W pewnym momencie usłyszał huk tłuczonego szkła. Okazało się, że rozbita została jedna z bocznych szyb autobusu" - opisała asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Świadek zrelacjonował, że mężczyzna podbiegł do pojazdu i wykonał gwałtowny ruch plecakiem w kierunku szyby, a to doprowadziło do jej rozbicia.

33-latek został poddany badaniu alkomatem. Okazało się, że miał trzy promile alkoholu w wydychanym organizmie. Został zatrzymany.

33-latek w związku z wybiciem szyby w autobusie miejskim usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.

Art.  288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Kodeks karny
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaautobusPrzestępczość w Warszawie
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