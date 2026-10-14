Ochota Rozbił szybę w autobusie Oprac. Alicja Glinianowicz |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

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Do zdarzenia doszło przy ulicy Żwirki i Wigury 4 w Warszawie. Jak wynikało z relacji kierowcy, jeden z pasażerów był pod wpływem alkoholu i zachowywał się agresywnie, dlatego zareagował i wezwał policję.

"Usłyszał huk tłuczonego szkła"

"Kiedy autobus zatrzymał się na przystanku, a pasażerowie opuścili pojazd, kierowca zamknął drzwi i przygotowywał się do odjazdu. W pewnym momencie usłyszał huk tłuczonego szkła. Okazało się, że rozbita została jedna z bocznych szyb autobusu" - opisała asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Świadek zrelacjonował, że mężczyzna podbiegł do pojazdu i wykonał gwałtowny ruch plecakiem w kierunku szyby, a to doprowadziło do jej rozbicia.

33-latek został poddany badaniu alkomatem. Okazało się, że miał trzy promile alkoholu w wydychanym organizmie. Został zatrzymany.

33-latek w związku z wybiciem szyby w autobusie miejskim usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.

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