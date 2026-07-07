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Ochota

Wyjmowali bagaż, pociąg odjechał, a ich pięcioletnia córka została sama na peronie

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Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów dziewczyna wróciła do rodziny
Dworzec Zachodni po remoncie
Źródło wideo: Artur Węgrzynowsicz, tvnwarszawa.pl
Chwila nieuwagi wystarczyła, by pięcioletnia dziewczynka została sama na peronie Dworca Zachodniego. Pociąg, którym podróżowali jej bliscy, odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów dziecko wróciło pod opiekę rodziców.

Czwartego lipca na Dworcu Zachodnim do policjantów patrolujących teren podszedł mężczyzna, który przekazał, że na jednym z peronów znajduje się kilkuletnia dziewczynka. "Z relacji zgłaszającego wynikało, że dziecko zostało na peronie, kiedy pociąg, którym podróżowali jej bliscy, odjechał w kierunku Warszawy Centralnej" - opisał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusze na peronie zastali 5-letnią obywatelkę Niemiec. Zaopiekowali się dziewczynką, zapewnili jej bezpieczeństwo i wsparcie do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów dziewczyna wróciła do rodziny
Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów dziewczyna wróciła do rodziny

Wypakowywali bagaż, dziecko zostało

Policjanci o zdarzeniu poinformowali dyżurnego komisariatu kolejowego. "W trakcie prowadzonych ustaleń okazało się, że rodzice dziewczynki wraz z drugim dzieckiem zgłosili się do jednostki policji i poinformowali o zaistniałej sytuacji. Jak wynikało z ich relacji, podczas wypakowywania bagażu drzwi pociągu zamknęły się, skład ruszył, a ich córka została na peronie" - poinformował Sobótka.

Policjanci przewieźli dziewczynkę do komisariatu, gdzie została przekazana rodzicom. Jak podali, rodzice nie zgłaszali potrzeby udzielenia dziecku pomocy medycznej i nie mieli uwag co do jego stanu zdrowia.

Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów dziewczyna wróciła do rodziny
Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów dziewczyna wróciła do rodziny

Apel o czujność

Policjanci podkreślili, jak ważna jest czujność zarówno opiekunów, jak i osób postronnych. W miejscach takich jak dworce, perony czy środki transportu wystarczy chwila nieuwagi, aby dziecko straciło kontakt z rodziną.

"W przypadku zauważenia samotnego, zagubionego dziecka należy natychmiast powiadomić służby lub najbliższy patrol policji" - zaapelowali.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
dzieckoKolejpociągiPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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