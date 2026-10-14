Ochota Nowa jezdnia przy Dworcu Zachodnim i weekendowe frezowania Oprac. Katarzyna Kędra |

Rafał Trzaskowski o linii tramwajowej do Dworca Zachodniego i przez Pole Mokotowskie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ZDM

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek, 16 października, o godzinie 22:00 tramwajarze otworzą gotową jezdnię Bitwy Warszawskiej 1920 r. pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Szczęśliwicką. Kierowcy pojadą po stronie Parku Pięciu Sióstr, jednym pasem w każdą stronę.

Co jeszcze się zmieni? "Szczęśliwicka zostanie zamknięta po obu stronach Bitwy Warszawskiej 1920 r.; od strony Opaczewskiej objazd poprowadzi ulicą Dickensa do Grójeckiej, a od Kopińskiej tak jak dotychczas - "Sokołowskiego" Grzymały i Białobrzeską; autobusy linii 184, 208 i 414 ominą zamknięty odcinek Szczęśliwieckiej jadąc Białobrzeską" - przekazał w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Zmiany na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło zdjęcia: ZDM

Frezowanie Wolskiej

Z kolei w piątek, 16 października o godzinie 21:00 zacznie się wymiana asfaltu na Wolskiej. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą w poniedziałek, 19 października, o godzinie 4:00.

Jakie będą zmiany dla kierowców w czasie frezowania? Nie będzie przejazdu jezdnią Wolskiej w stronę Alei Prymasa Tysiąclecia, od Hubalczyków do Redutowej; ruch będzie po drugiej nitce Wolskiej - jednym pasem do Śródmieścia i dwoma na Bemowo.

Weekendowe frezowanie Wolskiej Źródło zdjęcia: ZDM

Objazdy będą wyznaczone:

do Redutowej - Elekcyjną, Górczewską i Jana Olbrachta; do Jana Kazimierza - ulicą Ordona; do ulicy Fort Wola - Studzienną, Jana Kazimierza i Hubalczyków; do Sowińskiego - Wolską, Hubalczyków i Jana Kazimierza.

W czasie remontu autobusy linii: 194, 197, 713, 716 i N42 pojadą inaczej.

Remont nawierzchni przy Placu Zawiszy

W weekend drogowcy dokończą także wymianę nawierzchni ulicy Towarowej przy Placu Zawiszy. Prace rozpoczną się w piątek, 16 października, około godziny 22:00, a zakończą - w poniedziałek, 19 października, około godziny 4:00.

Jakie będą w tym czasie zmiany dla kierowców? Drogowcy podkreślili, że zamknięte będą prawe pasy na obu jezdniach Towarowej, pomiędzy Placem Zawiszy a zawrotką; kierowcy przejadą przy torach tramwajowych, po jednym pasie w każdym kierunku; zalecane objazdy będą prowadziły ulicami: Prostą, Aleją Jana Pawła II i Aleją Niepodległości do Wawelskiej.

Prace na Madalińskiego

Drogowcy pracują na ulicy Madalińskiego. Do tej pory wymieniali chodniki i krawężniki. W poniedziałek, 19 października, o godzinie 7:00 rozpoczną pierwszy etap remontu jezdni.

Jakie będą zmiany podczas tych prac? Drogowcy zamkną Madalińskiego w obu kierunkach pomiędzy Aleją Niepodległości a Kazimierzowską; objazdy zostały wyznaczone Aleją Niepodległości i Rakowiecką lub Odyńca do Puławskiej; autobusy 138 pojadą Aleją Niepodległości i Batorego;

Na ul. Madalińskiego wymienią asfalt Źródło zdjęcia: ZDM

Po zakończeniu asfaltowania tego fragmentu, drogowcy przeniosą się na odcinek od skrzyżowania z Kazimierzowską (wraz ze skrzyżowaniem) do wjazdu do szpitala. Na koniec będą pracowali na odcinku od szpitala do Puławskiej. Wszystkie prace mają zakończyć się jesienią..