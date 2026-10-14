Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Nowa jezdnia przy Dworcu Zachodnim i weekendowe frezowania

|
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Rafał Trzaskowski o linii tramwajowej do Dworca Zachodniego i przez Pole Mokotowskie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ZDM
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Tramwajarze i drogowcy zaplanowali w najbliższych dniach kilka ważnych remontów. W piątek, 16 października zmieni się organizacja ruchu na Bitwy Warszawskiej 1920 r., gdzie trwa budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Kierowcy pojadą tam już po nowej jezdni. Ulice Towarowa i Wolska będą frezowane, remontu doczeka także ulica Madalińskiego. Dla kierowców wyznaczono objazdy.

W piątek, 16 października, o godzinie 22:00 tramwajarze otworzą gotową jezdnię Bitwy Warszawskiej 1920 r. pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Szczęśliwicką. Kierowcy pojadą po stronie Parku Pięciu Sióstr, jednym pasem w każdą stronę.

Co jeszcze się zmieni? "Szczęśliwicka zostanie zamknięta po obu stronach Bitwy Warszawskiej 1920 r.; od strony Opaczewskiej objazd poprowadzi ulicą Dickensa do Grójeckiej, a od Kopińskiej tak jak dotychczas - "Sokołowskiego" Grzymały i Białobrzeską; autobusy linii 184, 208 i 414 ominą zamknięty odcinek Szczęśliwieckiej jadąc Białobrzeską" - przekazał w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Zmiany na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Zmiany na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło zdjęcia: ZDM

Frezowanie Wolskiej

Z kolei w piątek, 16 października o godzinie 21:00 zacznie się wymiana asfaltu na Wolskiej. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą w poniedziałek, 19 października, o godzinie 4:00.

Jakie będą zmiany dla kierowców w czasie frezowania? Nie będzie przejazdu jezdnią Wolskiej w stronę Alei Prymasa Tysiąclecia, od Hubalczyków do Redutowej; ruch będzie po drugiej nitce Wolskiej - jednym pasem do Śródmieścia i dwoma na Bemowo.

Weekendowe frezowanie Wolskiej
Weekendowe frezowanie Wolskiej
Źródło zdjęcia: ZDM

Objazdy będą wyznaczone:

do Redutowej - Elekcyjną, Górczewską i Jana Olbrachta; do Jana Kazimierza - ulicą Ordona; do ulicy Fort Wola - Studzienną, Jana Kazimierza i Hubalczyków; do Sowińskiego - Wolską, Hubalczyków i Jana Kazimierza.

W czasie remontu autobusy linii: 194, 197, 713, 716 i N42 pojadą inaczej.

Remont nawierzchni przy Placu Zawiszy

W weekend drogowcy dokończą także wymianę nawierzchni ulicy Towarowej przy Placu Zawiszy. Prace rozpoczną się w piątek, 16 października, około godziny 22:00, a zakończą - w poniedziałek, 19 października, około godziny 4:00.

Jakie będą w tym czasie zmiany dla kierowców? Drogowcy podkreślili, że zamknięte będą prawe pasy na obu jezdniach Towarowej, pomiędzy Placem Zawiszy a zawrotką; kierowcy przejadą przy torach tramwajowych, po jednym pasie w każdym kierunku; zalecane objazdy będą prowadziły ulicami: Prostą, Aleją Jana Pawła II i Aleją Niepodległości do Wawelskiej.

Prace na Madalińskiego

Drogowcy pracują na ulicy Madalińskiego. Do tej pory wymieniali chodniki i krawężniki. W poniedziałek, 19 października, o godzinie 7:00 rozpoczną pierwszy etap remontu jezdni.

Jakie będą zmiany podczas tych prac? Drogowcy zamkną Madalińskiego w obu kierunkach pomiędzy Aleją Niepodległości a Kazimierzowską; objazdy zostały wyznaczone Aleją Niepodległości i Rakowiecką lub Odyńca do Puławskiej; autobusy 138 pojadą Aleją Niepodległości i Batorego;

Na ul. Madalińskiego wymienią asfalt
Na ul. Madalińskiego wymienią asfalt
Źródło zdjęcia: ZDM

Po zakończeniu asfaltowania tego fragmentu, drogowcy przeniosą się na odcinek od skrzyżowania z Kazimierzowską (wraz ze skrzyżowaniem) do wjazdu do szpitala. Na koniec będą pracowali na odcinku od szpitala do Puławskiej. Wszystkie prace mają zakończyć się jesienią..

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
Czytaj także:
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
METEO
Ktoś podszywa się pod pracowników UW
Niepokojące maile na UW. Ktoś podszywa się pod pracowników uczelni
Alicja Glinianowicz
Zwalczanie rdestowca w Truskawiu
Rozrasta się błyskawicznie, może niszczyć drogi i chodniki. Walczą z inwazyjną rośliną
Okolice
Niezabudowana działka u zbiegu ulicy Sejmu Czteroletniego i alei Rzeczypospolitej
Miasto wygrało. Nowych bloków w Miasteczku Wilanów nie będzie
Dariusz Gałązka
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym
Śródmieście
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Areszty w związku z pożarem stacji Starlinków
Okolice
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ludzkie szczątki na terenie budowy
Ostrołęka
53-latek pojechał pod prąd wzdłuż S7
Ze stacji paliw wyjechał na S7 pod prąd
Okolice
Dwaj nastolatkowie wpadli za oszustwo "na pracownika banku"
Oszustwo "na pracownika banku". 15-latek i 16-latek zatrzymani
Okolice
Schody ruchome przy trasie W-Z
Awaria schodów ruchomych, jeżdżą tylko w górę
Śródmieście
37-latek trafił do więzienia
Znaleźli go w domku letniskowym, trafił do więzienia
Wola
Awantura na pokładzie samolotu wnętrze samolotu fotele (zdjęcie ilustracyjne)
Z samolotu wyprowadzili ich strażnicy graniczni, lotnisko opuścili z mandatami
Włochy
Teren przy ulicy Białołęckiej
Ruiny w krzakach za zamkniętą bramą. Mają pomysł na zaniedbaną działkę
Magdalena Gruszczyńska
Zarzut dla 33-latka, który uszkodził szybę w autobusie
Rozbił szybę w autobusie
Ochota
Wypadek na ulicy Światowida, Warszawa
Zderzenie tramwaju z autobusem
Białołęka
18-latek odpowie za znieważenie dyspozytorów numeru 112 (zdj. ilustracyjne)
Pomylił numery alarmowe i tak się zdenerwował, że stanie przed sądem
Okolice
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
18 kierowców pod wpływem narkotyków, pięciu pijanych
Ursynów
26-latek został zatrzymany
Przyszedł z ciężarną partnerką. Zdemolował szpital, groził personelowi
Wawer
32-latek został zatrzymany
Celował z wiatrówki do przypadkowej kobiety. Nie wie dlaczego
Okolice
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj oskarżeni, 1308 pokrzywdzonych, blisko 388 milionów złotych
Śródmieście
Strażnicy miejscy w centrum Warszawy
"Nie był zaskoczony. Bez sprzeciwu oddał kluczyki, przyjął mandat i punkty"
Śródmieście
Ulica Podwale
Starówka nie dla kierowców. Zmiany już od soboty
Śródmieście
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą kursować co pół godziny
Komunikacja
Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim
"Śladowe ilości amoniaku". Kilkaset osób ewakuowanych ze szkoły
Okolice
Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie remont
Nie odpowiada standardom. Główna arteria Bielan zostanie przebudowana
Dariusz Gałązka
Nowy gmach na wizualizacji
Ogromny gmach wśród kamienic Powiśla. Planowali go od lat
Dariusz Gałązka
Warszawa, Bródno
Przez "podejrzany przedmiot" zamknęli pętlę
Targówek
Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani
Cenne urządzenia skradzione w Szwajcarii znaleźli pod Radomiem
Okolice
Policyjny dron kontrolował przejazdy kolejowe. Aż 24 wykroczenia
Policyjny dron "patrolował" przejazd kolejowy
Okolice
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze. Był poszukiwany
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki