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Ochota

Remonty przejazdów przez torowiska i duże utrudnienia na dwóch rondach

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Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Torowisko w Alejach Jerozolimskich wymaga remontu
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich wkracza w nowy etap. Tramwajarze rozpoczynają przebudowę przejazdów poprzecznych, co ma wiązać się w najbliższy weekend z dużymi utrudnieniami. Prace obejmą najpierw Rondo Czterdziestolatka i Rondo Dmowskiego.

W ostatni weekend maja rozpoczął się remont torowiska wzdłuż Alej Jerozolimskich. Roboty obejmują w sumie sześć kilometrów toru pojedynczego. Wymienione zostaną szyny od Placu Starynkiewicza do Ronda De Gaulle'a oraz, odcinkowo, na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Wymieniona zostanie też nawierzchnia trzech platform przystankowych i zabudowa torowiska. Na wniosek pogotowia ratunkowego utrzymana zostanie twarda nawierzchnia przejezdna.

Tędy nie kursują tramwaje

W związku z pracami tramwaje nie kursują od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. W zamian uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z-9, która łączy Plac Narutowicza z Rondem Waszyngtona. Podróżni mogą korzystać także z linii 158, która kursuje częściej; kursują też autobusy Z21 z Wawra i Pragi-Południe do stacji metra Stadion Narodowy.

Ze zmianami muszą liczyć się kierowcy: zajęte są pasy przylegające do torowiska.

"Po raz pierwszy jednak na tak dużą skalę została przyjęta dynamiczna organizacja ruchu - pasy wyprowadzające ruch z centrum są udostępniane kierowcom w szczycie popołudniowym" - przyznają w komunikacie na ten temat Tramwaje Warszawskie.

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zakres robót obejmuje także całkowity remont pięciu przejazdów przez torowisko. Na pierwszy rzut idą przejazdy w osi Alei Jana Pawła II (Rondo Czterdziestolatka) i Marszałkowskiej (Rondo Dmowskiego). Dodatkowo prowadzone będą przygotowania do wymiany tzw. krzyżownicy tramwajowej (skrzyżowania torów) na Rondzie Dmowskiego, co spowoduje przerwę w kursowaniu tramwajów na Marszałkowskiej.

Tramwajarze podkreślają, że harmonogram prac w tym miejscu został dostosowany do imprez i wydarzeń odbywających się w centrum miasta oraz wynika z sekwencji prac przy remoncie torowiska w Alejach - chodzi o nieblokowanie frontu robót torowych.

Utrudnienia na Rondzie Czterdziestolatka

Prace na Rondzie Czterdziestolatka rozpoczną się z piątku na sobotę (z 12 na 13 czerwca), około godziny 0:15. Normalny ruch wróci tu kolejnego dnia, czyli w niedzielę 14 czerwca około godziny 23:30.

Jak w czasie robót będą jeździli kierowcy?

Na Rondzie Czterdziestolatka będzie zamknięty przejazd przez tory tramwajowe w stronę ulicy Chałubińskiego; Kierowcy z Alei Jana Pawła II na rondzie skręcą tylko w prawo w Aleje Jerozolimskie - zawrócą na Placu Zawiszy; Jadący Alejami Jerozolimskimi od strony Dworca Centralnego nie skręcą w lewo, w kierunku Chałubińskiego; Ruch na wiadukcie nad rondem, z Alei Jana Pawła II do Chałubińskiego, będzie odbywał się bez zmian; Ruch z ul. Chałubińskiego w Al. Jana Pawła II – w stronę Ronda ONZ – będzie się odbywać bez zmian. W weekend 13-14 czerwca autobusy linii 174 nie będą dojeżdżały do Ronda ONZ – zakończą i rozpoczną kursy przy Rondzie Czterdziestolatka, na przystanku Dworzec Centralny 06 w Alejach Jerozolimskich po zachodniej stronie ronda (jezdnia w kierunku Placu Zawiszy). Z pętli Bokserska dojadą tam bezpośrednio Alejami Jerozolimskimi, natomiast na Mokotów pojadą przez Plac Starynkiewicza, Nowogrodzką, Lindleya i Koszykową do Alei Niepodległości. Taką samą trasę objazdową w kierunku Os. Kabaty/Bokserska/Osmańska-DHL będą miały autobusy nocne N34, N36, N86.

Autobusy na objazdach będą miały dodatkowy przystanek Koszykowa 01, przed skrzyżowaniem z Aleją Niepodległości. Tramwaje przejadą przez Rondo Czterdziestolatka bez zmian.

Al. Jerozolimskie - objazd zamkniętego odcinka
Al. Jerozolimskie - objazd zamkniętego odcinka
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zamknięte przejazdy na Rondzie Dmowskiego

Na Rondzie Dmowskiego prace potrwają dłużej: ekipy remontowe wygrodzą przejazdy przez tory w piątek, 13 czerwca, około godziny 0:15. Barierki znikną z jezdni we wtorek, 16 czerwca, około godziny 23:30. Jakie w tym czasie będą zmiany w ruchu?

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Jadący Marszałkowską nie przejadą na Rondzie Dmowskiego przez tory tramwajowe - będą musieli skręcić w prawo w Aleje Jerozolimskie. Specjalnie dla nich po obu stronach ronda zostaną wytyczone tymczasowe zawrotki przez tory: jadący od Świętokrzyskiej zawrócą przy Poznańskiej, a nadjeżdżający od Placu Konstytucji – na wysokości Rotundy. Jadący Alejami Jerozolimskimi na Rondzie Dmowskiego będą mieli po dwa pasy – na rondzie nie skręcą w lewo.

Rondo Dmowskiego - objazd zamkniętych odcinków
Rondo Dmowskiego - objazd zamkniętych odcinków
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Bez tramwajów na Marszałkowskiej

W weekend 13-14 czerwca tramwaje nie będą kursować Marszałkowską i Andersa od Placu Zbawiciela do ulicy Stawki. Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 15, 16 i 18 a 4, 33, 36 i 79 zmienią trasy. Wstrzymanie ruchu jest związane z przygotowaniami do wymiany tzw. krzyżownicy na Rondzie Dmowskiego (sama wymiana nastąpi w lipcu).

Tramwaje linii 4 i 79 oraz 36 zostaną skierowane na równoległe do ulicy Marszałkowskiej Aleję Niepodległości, Chałubińskiego i Aleję Jana Pawła II. Składy pojadą tam ulicą Nowowiejską (4 z Placu Zbawiciela a 79 z kierunku Placu Narutowicza) i wrócą na swoje trasy w Alei „Solidarności” – na skrzyżowaniu Aleja Jana Pawła II/Aleja „Solidarności” (przy Kinie Femina); natomiast 36 pojadą ulicą Stawki.

Tramwaje linii 33 – w zastępstwie za "szesnastkę" - będą kursowały do Miasteczka Wilanów; z Alei Niepodległości zostaną skierowane na ulicę Nowowiejską i przez Plac Zbawiciela wjadą na trasę linii 16.

Uruchomione będą dwie tramwajowe linie uzupełniające – ich trasy częściowo zastąpią zawieszone linie. I tak, tramwaje linii 75 będą kursowały po części tras linii 15 i 18 – składy pojadą z pętli P+R Al. Krakowska do PKP Służewiec ulicami: Aleja Krakowska, Grójecka, Filtrowa, Krzywickiego, Nowowiejska, Marszałkowska, Puławska, Woronicza, Wołoska, Marynarska. Tramwaje drugiej linii, 78, będą kursowały częściowo jak 16 i jak 18, na trasie Piaski – Żerań FSO, ulicami: Broniewskiego, Aleja Jana Pawła II, Stawki, Andersa, Międzyparkowa, Słomińskiego, Starzyńskiego, Jagiellońska.

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Dodatkowo w ten weekend dłuższe trasy będą miały autobusy linii 151 i 520 – dojadą ulicą Marszałkowską do Placu Bankowego, do przystanku Ratusz Arsenał 02 (na Andersa, za skrzyżowaniem z Aleją "Solidarności"); w przeciwną stronę zabiorą pasażerów z przystanku Ratusz Arsenał 01 (na Andersa, przed skrzyżowaniem z Aleją "Solidarności").

Tramwaje wrócą na Marszałkowską od poniedziałku 15 czerwca. Kolejna weekendowa przerwa w tym miejscu jest planowana w lipcu.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
TramwajUtrudnienia w ruchu
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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