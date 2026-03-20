Ochota

Jest wykonawca nowej hali na Skrze

Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Rafał Trzaskowski o budowie hali na Skrze
Miasto wybrało firmę, która wybuduje halę sportową na terenie ośrodka Nowa Skra. Jeśli inne walczące o zlecenie firmy nie zaskarżą tej decyzji, wkrótce nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Prace powinny wówczas ruszyć jeszcze w pierwszej połowie roku.

Nowa hala sportowa ma powstać w ramach drugiego etapu modernizacji ośrodka sportowego na Skrze. Znajduje się on na rozległym terenie rekreacyjnym przy ulicy Wawelskiej, połączonym z Polem Mokotowskim.

"Wybraliśmy wykonawcę inwestycji. To firma Mirbud S.A." - poinformowała w piątek wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska w mediach społecznościowych.

Cztery firmy walczyły o umowę

Jak przypomniała, w ogłoszonym jesienią ubiegłego roku przetargu wpłynęły cztery oferty. Ta złożona przez Mirbud była najniższa - opiewała na kwotę 237,6 miliona złotych. Pozostałe, przygotowane przez spółki Budimex, Skanska oraz konsorcjum firm NDI i NDI Sopot przekraczały kwotę 265 milionów złotych.

"To, czy za 10 dni będzie można podpisać umowę i rozpocząć budowę zależy już tylko od trzech pozostałych oferentów, a więc od tego czy uznają zwycięstwo firmy, która złożyła najtańszą ofertę, czy będą skarżyć rozstrzygnięcie do Krajowej Izby Odwoławczej" - zastrzegła zastępczyni prezydenta.

Stołeczny ratusz zapowiada, że jeśli decyzja o rozstrzygnięciu przetargu się uprawomocni, prace na terenie ośrodka rozpoczną się jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Wykonawca będzie miał 810 dni, czyli niecałe dwa i pół roku na ukończenie prac.

Źródło: UM Warszawa

Pomieści sześć tysięcy kibiców

Zgodnie z założeniami koncepcji, hala powstanie w miejscu zdewastowanego kompleksu basenów odkrytych. Jej wysokość nie może przekroczyć 12 metrów, dlatego dwie kondygnacje obiektu powstaną pod ziemią.

Hala będzie miała powierzchnię około 9800 metrów kwadratowych. Znajdą się w niej profesjonalne boiska do koszykówki i siatkówki, umożliwiające prowadzenie zajęć sportowych i rozgrywek. Trybuny pomieszczą sześć tysięcy widzów. Znajdzie się też miejsce na kompletne zaplecze sportowe z szatniami, siłownią, stołówką z zapleczem kuchennym, salami dla lekarzy, fizjoterapeutów, sztabów drużyn, sędziów. Na zewnątrz powstanie parking dla uczestników wydarzeń sportowych i gości.

Obiekt ma służyć przede wszystkim koszykarskiej Legii, być może także koszykarzom Dzikom oraz siatkarzom PGE Projektu Warszawa. Sześć tysięcy krzesełek oznacza, że hala będzie nieco większa od Torwaru, który liczy pięć tysięcy miejsc. Ale będzie znacznie nowocześniejsza.

Nie wszyscy chcą budowy nowej hali

Mieszkańcy alarmowali, że obawiają się natężenia hałasu, problemów parkingowych, większych korków, które mogą wiązać się z nowym obiektem. Martwili się też o jego wpływ na przyrodę Pola Mokotowskiego i zachowanie kibiców po meczach. Plany ratusza były nieprzychylnie odbierane nie tylko przez mieszkańców Ochoty, ale i władze dzielnicy. Zamiar powstrzymania inwestycji stał się nawet przedmiotem umowy koalicyjnej pomiędzy ugrupowaniami rządzącymi Ochotą.

Renata Kaznowska odpowiadała jesienią, że hala będzie wyposażona w elementy dźwiękochłonne i nie będzie nawet w połowie tak głośna jak ulica Wawelska. Przypomniała, że od lat 50. jest to teren przeznaczony na sport i odzwierciedla to obowiązujący plan miejscowy. Zapewniała, że poza zawodowymi klubami koszykarskimi i siatkarskimi będzie służyć także grupom młodzieżowym. Przekonywała, że miejsce ma dostateczną obsługę komunikacyjną, a autobusy będą w stanie rozwieźć kibiców w ciągu pół godziny.

Według wiceprezydentki w hali nie będzie koncertów, choć pierwotnie była planowana jako obiekt widowiskowo-sportowy. Tłumaczyła to przede wszystkim tym, że ma ona służyć sportowcom i nie będzie przestrzeni na inne wydarzenia. Taka deklarację złożył również prezydent Rafał Trzaskowski.

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

