Jest wykonawca nowej hali na Skrze

Rafał Trzaskowski o budowie hali na Skrze

Nowa hala sportowa ma powstać w ramach drugiego etapu modernizacji ośrodka sportowego na Skrze. Znajduje się on na rozległym terenie rekreacyjnym przy ulicy Wawelskiej, połączonym z Polem Mokotowskim.

"Wybraliśmy wykonawcę inwestycji. To firma Mirbud S.A." - poinformowała w piątek wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska w mediach społecznościowych.

Cztery firmy walczyły o umowę

Jak przypomniała, w ogłoszonym jesienią ubiegłego roku przetargu wpłynęły cztery oferty. Ta złożona przez Mirbud była najniższa - opiewała na kwotę 237,6 miliona złotych. Pozostałe, przygotowane przez spółki Budimex, Skanska oraz konsorcjum firm NDI i NDI Sopot przekraczały kwotę 265 milionów złotych.

"To, czy za 10 dni będzie można podpisać umowę i rozpocząć budowę zależy już tylko od trzech pozostałych oferentów, a więc od tego czy uznają zwycięstwo firmy, która złożyła najtańszą ofertę, czy będą skarżyć rozstrzygnięcie do Krajowej Izby Odwoławczej" - zastrzegła zastępczyni prezydenta.

Stołeczny ratusz zapowiada, że jeśli decyzja o rozstrzygnięciu przetargu się uprawomocni, prace na terenie ośrodka rozpoczną się jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Wykonawca będzie miał 810 dni, czyli niecałe dwa i pół roku na ukończenie prac.

Tak będzie wyglądać Nowa Skra

Pomieści sześć tysięcy kibiców

Zgodnie z założeniami koncepcji, hala powstanie w miejscu zdewastowanego kompleksu basenów odkrytych. Jej wysokość nie może przekroczyć 12 metrów, dlatego dwie kondygnacje obiektu powstaną pod ziemią.

Hala będzie miała powierzchnię około 9800 metrów kwadratowych. Znajdą się w niej profesjonalne boiska do koszykówki i siatkówki, umożliwiające prowadzenie zajęć sportowych i rozgrywek. Trybuny pomieszczą sześć tysięcy widzów. Znajdzie się też miejsce na kompletne zaplecze sportowe z szatniami, siłownią, stołówką z zapleczem kuchennym, salami dla lekarzy, fizjoterapeutów, sztabów drużyn, sędziów. Na zewnątrz powstanie parking dla uczestników wydarzeń sportowych i gości.

Obiekt ma służyć przede wszystkim koszykarskiej Legii, być może także koszykarzom Dzikom oraz siatkarzom PGE Projektu Warszawa. Sześć tysięcy krzesełek oznacza, że hala będzie nieco większa od Torwaru, który liczy pięć tysięcy miejsc. Ale będzie znacznie nowocześniejsza.

Mieszkańcy alarmowali, że obawiają się natężenia hałasu, problemów parkingowych, większych korków, które mogą wiązać się z nowym obiektem. Martwili się też o jego wpływ na przyrodę Pola Mokotowskiego i zachowanie kibiców po meczach. Plany ratusza były nieprzychylnie odbierane nie tylko przez mieszkańców Ochoty, ale i władze dzielnicy. Zamiar powstrzymania inwestycji stał się nawet przedmiotem umowy koalicyjnej pomiędzy ugrupowaniami rządzącymi Ochotą.

Renata Kaznowska odpowiadała jesienią, że hala będzie wyposażona w elementy dźwiękochłonne i nie będzie nawet w połowie tak głośna jak ulica Wawelska. Przypomniała, że od lat 50. jest to teren przeznaczony na sport i odzwierciedla to obowiązujący plan miejscowy. Zapewniała, że poza zawodowymi klubami koszykarskimi i siatkarskimi będzie służyć także grupom młodzieżowym. Przekonywała, że miejsce ma dostateczną obsługę komunikacyjną, a autobusy będą w stanie rozwieźć kibiców w ciągu pół godziny.

Według wiceprezydentki w hali nie będzie koncertów, choć pierwotnie była planowana jako obiekt widowiskowo-sportowy. Tłumaczyła to przede wszystkim tym, że ma ona służyć sportowcom i nie będzie przestrzeni na inne wydarzenia. Taka deklarację złożył również prezydent Rafał Trzaskowski.

Trzy etapy modernizacji

Teren ośrodka sportowego Skra miasto odzyskało po długiej batalii w 2021 roku. Przedstawiono wtedy projekt modernizacji ośrodka, który składa się z trzech etapów. Pierwszy etap zakończył się w kwietniu ubiegłego roku - powstał nowy stadion treningowy z bieżniami oraz strefami do skoków i rzutów, a także boisko do rugby i zaplecze sportowe pod trybuną w części lekkoatletycznej.

Na terenie kompleksu są też ścieżki biegowe, urządzenia do treningu z płotkami i slalomów, siłownia plenerowa i drążki kalisteniczne. W strefie dla mieszkańców znalazły się alejki z nawierzchni mineralnej, ogrody deszczowe, zbiornik wodny, fontanna, leżaki, stoły do tenisa stołowego i gry w szachy.

Kolejne etapy to nadchodząca budowa hali sportowej i planowana jako ostatnia budowa nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego.

Opracowała Klaudia Kamieniarz