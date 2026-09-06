Ochota Przy kościele przewróciło się drzewo. Uszkodziło cztery auta Magdalena Gruszczyńska |

Przy kościele przewróciło się drzewo Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na Opaczewskiej 20. Około godziny 8 na miejscu wciąż pracowały służby. Był tam także Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

- Na terenie kościoła złamało się drzewo. Rosło przy samym wejściu do świątyni. Widzę dwa uszkodzone auta - opisał reporter.

Przy kościele przewróciło się drzewo Przy kościele przewróciło się drzewo Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przy kościele przewróciło się drzewo Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przy kościele przewróciło się drzewo Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przy kościele przewróciło się drzewo Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przy kościele przewróciło się drzewo Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przy kościele przewróciło się drzewo Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przy kościele przewróciło się drzewo Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejscu interweniował jeden zastęp straży pożarnej. Strażacy mówią o nawet czterech uszkodzonych samochodach.

- W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Działania polegały na usunięciu w całości drzewa, które się przewróciło - poinformował kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na czas działań służb ulica Opaczewska była zamknięta.