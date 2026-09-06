Przy kościele przewróciło się drzewo. Uszkodziło cztery auta
Do zdarzenia doszło na Opaczewskiej 20. Około godziny 8 na miejscu wciąż pracowały służby. Był tam także Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.
- Na terenie kościoła złamało się drzewo. Rosło przy samym wejściu do świątyni. Widzę dwa uszkodzone auta - opisał reporter.
Przy kościele przewróciło się drzewo
Na miejscu interweniował jeden zastęp straży pożarnej. Strażacy mówią o nawet czterech uszkodzonych samochodach.
- W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Działania polegały na usunięciu w całości drzewa, które się przewróciło - poinformował kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Na czas działań służb ulica Opaczewska była zamknięta.
Źródło: tvnwarszawa.pl