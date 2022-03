"Mężczyzna w swoim organizmie przemycał aż 43 kapsułki kokainy". Jest akt oskarżenia

37-latek został oskarżony o przemyt ponad 1,25 kilograma kokainy. Zatrzymano go w listopadzie na warszawskim Lotnisku Chopina - część narkotyków połknął, resztę schował w butach.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Nigerii do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowała Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota. - Śledztwo w tej sprawie było prowadzone wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie - podkreśliła prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Lot z Gujany Francuskiej

- Mężczyzna został oskarżony o przywóz metodą wewnątrzustrojową z terytorium Gujany Francuskiej do Polski znacznych ilości kokainy znajdujących w owalnych pakunkach w łącznej ilości 85 sztuk - powiedziała prokurator, dodając, że do sprawy łącznie zabezpieczono ponad 1,25 kilograma narkotyku.

Do zatrzymania Nigeryjczyka doszło pod koniec listopada na warszawskim Lotnisku Chopina. Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wytypowali do kontroli celnej 37-letniego obywatela Nigerii z kartą pobytu Rzeczypospolitej Polskiej.

43 kapsułki kokainy w brzuchu

Funkcjonariusze w bagażu mężczyzny, w dwóch sportowych butach, znaleźli 42 owalne kapsułki zawierające białą substancję. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że jest to kokaina.

Zdecydowano o przewiezieniu podróżnego do szpitala, aby sprawdzić, czy nie ma narkotyków w organizmie. - Wyniki tomografii komputerowej przewodu pokarmowego potwierdziły podejrzenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Mężczyzna w swoim organizmie przemycał aż 43 kapsułki kokainy - mówiła Pasieczyńska.

Twierdził, że został zmuszony

- Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czyny i złożył obszerne wyjaśnienia. Przedstawił szczegóły dotyczące przewozu narkotyku oraz okoliczności, w jakich wszedł w jego posiadanie - przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Według informacji PAP, Nigeryjczyk miał powiedzieć, że został zmuszony do przemytu, bo osoba, która mu go zleciła groziła jemu i jego rodzinie. Miał też zgodzić się na to, aby pozbyć się długów.