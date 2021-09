Przebudowa Pola Mokotowskiego. Jak i kiedy zmieni się park?

Stołeczny Zarząd Zieleni na początku września rozstrzygnął przetarg na pierwszy etap modernizacji parku Pole Mokotowskie . Prace wykona firma Inmel we współpracy z pracownią Palmett. Mają rozpocząć się jeszcze na przełomie września i października, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2022 roku. W trakcie robót teren parku będzie częściowo wyłączany z użytkowania.

- Inwestycja kosztować będzie 39,6 milionów złotych. Dodatkowo, w ramach odrębnej inwestycji, zostanie przeprowadzony remont domków fińskich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego , które docelowo staną się miejscem aktywności kulturalnej i społecznej, nawiązującym do literatury faktu - wyjaśniła rzeczniczka ZZ Anna Stopińska. - Główny staw zostanie poddany naturalizacji – z dna usunięty zostanie beton, a na brzegach pojawią się strefy naturalnej roślinności, będące schronieniem dla zwierząt. Powstanie także kilka nowych niecek wodnych porośniętych roślinami - dodała.

Urzędnicy zaplanowali też stworzenie naturalnego ogrodu biocenotycznego w centralnej części parku. Powstanie on na zrekultywowanym i włączonym do parku terenie po dawnej bazie MPO. Przez ogród ma także zostać poprowadzona kładka edukacyjna opowiadająca o znajdujących się tu siedliskach przyrodniczych. Projekt obejmuje liczne nasadzenia zieleni. Według Zarządu Zieleni w parku pojawi się ponad sześć tysięcy krzewów, 17 tysięcy bylin i niemal 1,5 hektara łąk, a do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych. Drzewostan, liczący 10 tysięcy sztuk, ma zostać zwiększony o 55 młodych drzew.