Kiedy zakończy się przebudowa Dworca Zachodniego? Kolejarze podają nowy termin

Według nowego harmonogramu wszystkie prace na Dworcu Zachodnim mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku - zapowiedzieli w środę kolejarze. To kolejny termin, początkowo przebudowa dworca miała skończyć się do 2023 roku, później była mowa o końcu bieżącego roku.

Przez remont stacji Warszawa Zachodnia od 25 czerwca aż do 2 września, podmiejska kolejowa linia średnicowa została zamknięta . Zmieniły się rozkłady jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S20 oraz Kolei Mazowieckich.

Zamknięty został też tor nr 2 WKD na odcinku od przystanku Warszawa Reduta Ordona do Warszawa Śródmieście WKD. W związku z tym pociągi kursują na tym odcinku jednotorowo.

We wtorek kolejarze poinformowali o kolejnych utrudnieniach. - W związku z rozpoczęciem kolejnej fazy robót tj. rozbiórki przejścia podziemnego i remontu peronów 1 i 2, od 29 lipca zamknięte zostanie przejście podziemne pod tymi peronami. Jest to związane z pracami przygotowawczymi - powiedział dyrektor projektu w PKP PLK Marcin Kowalczyk.

PKP: zakończenie najważniejszych prac w połowie przyszłego roku

- Staramy się, żeby te najważniejsze prace zostały zakończone do połowy przyszłego roku. Mówimy o górze czyli układzie torowym i wszystkich peronach. Ostatnim elementem będzie przejście podziemne, które zostanie otwarte na sam koniec inwestycji. W związku z tym, że jest to jeden obiekt i jest potrzebne pozwolenie na użytkowanie, tak aby można było puścić przede wszystkim bezpiecznie, ruch pieszych. Jest to związane z metodą prac czyli metodą podstropową - zaznaczył Marcin Kowalczyk.