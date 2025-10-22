Pirotechnika i drony. Alert RCB ostrzega przed głośnymi ćwiczeniami

Ćwiczenia pod kryptonimem "SOKRATES-25" realizowane są w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy wsparciu i współpracy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Podczas nich mogą wystąpić: hałas, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz przeloty dronów.
Ćwiczenia odbędą się w dwóch miejscach: na ulicy Koszykowej w Warszawie na ulicy Domaniewskiej w Pruszkowie.
"To tylko ćwiczenia – prosimy o zachowanie spokoju" - apelują służby. Do mieszkańców trafiły esemesy z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, informujące o ćwiczeniach.
Jak podano, celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP