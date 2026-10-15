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Ochota

Proces w sprawie Collegium Humanum. Wśród oskarżonych politycy i naukowcy

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collegium humanum
Prokuratura o sprawie Collegium Humanum: dowody są mocne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W Sądzie Okręgowym w Warszawie miał rozpocząć się proces w sprawie afery w prywatnej uczelni Collegium Humanum. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób, którym prokuratura zarzuca 67 przestępstw. Na ławie oskarżonych zasiądą między innymi politycy, rektorzy czy profesorowie wyższych uczelni. W czwartek proces został odroczony.

Prokurator Piotr Żak wniósł o odroczenie rozprawy z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Sędzia Dariusz Łubowski zdecydował o odroczeniu rozprawy do 3 grudnia.

Prokuratura: dowody są mocne

- Wszystkie wnioski o umorzenie postępowania zostały oddalone, podobnie jak i wnioski o zwrot sprawy prokuraturze celem uzupełnienia ewentualnego postępowania - podkreślił prokurator Żak.

Pytany o to, jak mocny jest materiał dowodowy, odparł, że oceni to sąd. Ale, jak zauważył, "jest na tyle mocny, że pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia". - Postępowanie będzie z pewnością skomplikowane z uwagi na charakter osób, na ich liczbę i na zagadnienia. Moim zdaniem dowody są mocne - ocenił.

I wskazał, że wśród nich są nośniki danych, zapisy systemów komputerowych, maile czy rozmowy z kontroli operacyjnej. - Jest szereg zeznań świadków, które opisują ten proceder i odnoszą się do do poszczególnych oskarżonych - wyjaśnił Żak.

Sprawa wróciła z Katowic do Warszawy

Prokuratura zarzuca oskarżonym przede wszystkim przestępstwa o charakterze korupcyjnym, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia liczy 623 strony.

Sprawa trafiła początkowo do sądu w Katowicach, jednak w styczniu tego roku katowicki sąd apelacyjny zdecydował o przekazaniu jej do Warszawy. Jak argumentowali sędziowie z Katowic, którzy zwrócili się do apelacji, z 76 świadków do przesłuchania w procesie, aż 32 mieszka w Warszawie, a na Śląsku tylko kilku.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich.

Sutryk: nie czuję się winny

Wśród oskarżonych są m.in. byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić - podkreślił tuż przed rozprawą Sutryk. Zarzucono mu popełnienie czterech przestępstw, z czego trzy dotyczą oszustwa a jedno czynów o charakterze korupcyjnym. Uzyskany - zdaniem śledczych - bez uczestnictwa w zajęciach dyplom MBA, miał pozwolić Sutrykowi ubiegać się o stanowiska w radach nadzorczych spółek.

- W tej sprawie wręcz kłębi się od przedstawicieli koalicji rządzącej, więc prokuratura na pewnym etapie dokleiła mnie jako przedstawiciela opozycji - skomentował Karol Karski z PiS. Jak ocenił polityk, akt oskarżenia to "zlepek strumieni myśli, które się nie składają".

W przypadku Karskiego, jak informowała w listopadzie zeszłego roku prokuratura, miało dojść do powoływania się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podjęcie się załatwienia sprawy utworzenia filii Collegium Humanum w Pradze i Bratysławie. W zamian ówczesny rektor miał mu sfinansować billboard oraz sondaż za blisko 39 tysięcy złotych.

Fikcyjne studia i szybkie kursy

Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Według PK dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

Paweł Cz. były rektor Collegium Humanum
Paweł Cz. były rektor Collegium Humanum
Źródło zdjęcia: TVN24

Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień. 

Pierwszy o nieprawidłowościach w Collegium Humanum informował tygodnik "Newsweek".

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl, TVN24
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Tagi:
Uczelnie wyższe w PolsceSprawy sądowe w PolsceSąd
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