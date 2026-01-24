Logo TVN Warszawa
Ochota

"Windykacja działa błyskawicznie, dziekanaty pozostają martwe". Kłopoty studentów dawnego Collegium Humanum

Collegium Humanum
Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum
Studenci byłego Collegium Humanum (dziś Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia") twierdzą, że uczelnia uruchomiła "wyjątkowo agresywny dział windykacji", choć wciąż panuje tam chaos związany z trwającym śledztwem, w którym są już pierwsze akty oskarżenia. Dane setek osób trafiły do Krajowego Rejestru Długów. Sprawą zainteresowali się Rzecznik Praw Obywatelskich i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Głos zabrały także władze uczelni.
Kluczowe fakty:
  • Na Kontakt24 napisali do nas studenci, którzy zwracają uwagę na swoją trudną sytuację, która trwa od czasu afery, która wybuchła w lutym 2024 roku. Zatrzymano wtedy ówczesnego rektora Collegium Humanum Pawła Cz., który usłyszał kilkadziesiąt zarzutów.
  • Dziś uczelnia funkcjonuje pod nową nazwą - Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia". Z sygnałów, które do nas napływają, wynika, że szkoła "od miesięcy pozostaje praktycznie nieosiągalna dla studentów, a teraz niespodziewanie uruchomiła wyjątkowo agresywny dział windykacji".
  • Studenci obawiają się, że wpis do Krajowego Rejestru Długów może utrudnić im starania na przykład o kredyt na zakup mieszkania.
  • Rektor uczelni Magdalena Stryja zapewnia, że uczelnia nie dochodziła i nie dochodzi żadnych opłat za okresy, w których zajęcia nie były realizowane. Potwierdza jednak, że nawiązano współpracę z KRD.
  • Śledztwo wobec Pawła Cz. pozostaje w toku. Nie skierowano jeszcze w jego sprawie aktu oskarżenia.

"Setki osób otrzymują wezwania do zapłaty wraz z groźbami wpisu do Krajowego Rejestru Długów - mimo że uczelnia nie realizowała, ani nie zrealizuje w najbliższej przyszłości usług, za które żąda pieniędzy" - piszą do nas studenci.

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
