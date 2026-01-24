"Windykacja działa błyskawicznie, dziekanaty pozostają martwe". Kłopoty studentów dawnego Collegium Humanum

Kluczowe fakty:

. Na Kontakt24 napisali do nas studenci, którzy zwracają uwagę na swoją trudną sytuację, która trwa od czasu afery, która wybuchła w lutym 2024 roku. Zatrzymano wtedy ówczesnego rektora Collegium Humanum Pawła Cz., który usłyszał kilkadziesiąt zarzutów

Dziś uczelnia funkcjonuje pod nową nazwą - Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia". Z sygnałów, które do nas napływają, wynika, że szkoła "od miesięcy pozostaje praktycznie nieosiągalna dla studentów, a teraz niespodziewanie uruchomiła wyjątkowo agresywny dział windykacji".

Studenci obawiają się, że wpis do Krajowego Rejestru Długów może utrudnić im starania na przykład o kredyt na zakup mieszkania.

Rektor uczelni Magdalena Stryja zapewnia, że uczelnia nie dochodziła i nie dochodzi żadnych opłat za okresy, w których zajęcia nie były realizowane. Potwierdza jednak, że nawiązano współpracę z KRD.