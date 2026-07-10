Ochota Przyszedł do kancelarii po wyłudzenie pożyczki. Jego plan przerwali policjanci Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa III

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Policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę oraz 28-letnią kobietę, podejrzanych o próbę wyłudzenia pożyczki w wysokości 58 tysięcy złotych.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 43-latek chcąc uzyskać pożyczkę, posłużył się podrobionym aktem notarialnym, który miał potwierdzać okoliczności istotne dla zawarcia umowy. W kancelarii notarialnej towarzyszyła mu 28-letnia kobieta. Dokument miał zostać wykorzystany do wprowadzenia pożyczkodawcy w błąd i doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem" - opisała sierż. Klaudia Śliwka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Policjanci zatrzymali 43-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa III

Dzięki reakcji mundurowych do wyłudzenia pieniędzy nie doszło.

Obydwoje z zarzutami

Obydwoje podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji, gdzie wykonano z ich udziałem dalsze czynności procesowe.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego policjanci z ochockiej komendy przedstawili zatrzymanemu 43-latkowi zarzut usiłowania oszustwa przy wykorzystaniu podrobionego dokumentu, natomiast 28-latce funkcjonariusze przedstawili zarzut pomocnictwa w usiłowaniu popełnienia tego przestępstwa.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie.

Policjanci zatrzymali 28-latkę Źródło zdjęcia: KRP Warszawa III