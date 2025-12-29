Logo TVN Warszawa
Ochota

Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut

Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Pożar na Bakalarskiej. Jest zarzut dla 36-latka
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
36-latek zatrzymany w sobotę po pożarze kontenerów handlowych w warszawskich Włochach, usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.

"Na podstawie zgromadzonej dokumentacji mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota zarzut zniszczenia mienia to jest z artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego" - przekazała w poniedziałek asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna
Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna
Spłonęły trzy kontenery

Do pożaru przy ulicy Bakalarskiej doszło w sobotę, tuż po północy. W akcji gaśniczej brało udział 12 zastępów straży pożarnej. Spalone zostały trzy lokale ze zniczami i kwiatami. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, nie było również konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców.

Gdy strażacy zakończyli swoje działania, policjanci rozpoczęli ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożaru. Wytypowali osobę mogącą mieć związek ze sprawą. Zatrzymany został 36-letni mężczyzna, obywatel Polski. Doprowadzono go do komisariatu. 

300 tysięcy złotych strat

Straty materialne powstałe w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na około 300 tysięcy złotych. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"

Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"

Praga Południe
W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka

W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka

Włochy

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

