Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut

36-latek zatrzymany w sobotę po pożarze kontenerów handlowych w warszawskich Włochach, usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.
"Na podstawie zgromadzonej dokumentacji mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota zarzut zniszczenia mienia to jest z artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego" - przekazała w poniedziałek asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.
Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Akcja gaśnicza przy Bakalarskiej
Spłonęły trzy kontenery
Do pożaru przy ulicy Bakalarskiej doszło w sobotę, tuż po północy. W akcji gaśniczej brało udział 12 zastępów straży pożarnej. Spalone zostały trzy lokale ze zniczami i kwiatami. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, nie było również konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców.
Gdy strażacy zakończyli swoje działania, policjanci rozpoczęli ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożaru. Wytypowali osobę mogącą mieć związek ze sprawą. Zatrzymany został 36-letni mężczyzna, obywatel Polski. Doprowadzono go do komisariatu.
300 tysięcy złotych strat
Straty materialne powstałe w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na około 300 tysięcy złotych.