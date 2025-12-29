Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut

Pożar na Bakalarskiej. Jest zarzut dla 36-latka Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

"Na podstawie zgromadzonej dokumentacji mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota zarzut zniszczenia mienia to jest z artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego" - przekazała w poniedziałek asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Akcja gaśnicza przy Bakalarskiej Akcja strażaków przy Bakalarskiej Źródło: asp. Maciej Krysiński, Państwowa Straż Pożarna

Spłonęły trzy kontenery

Do pożaru przy ulicy Bakalarskiej doszło w sobotę, tuż po północy. W akcji gaśniczej brało udział 12 zastępów straży pożarnej. Spalone zostały trzy lokale ze zniczami i kwiatami. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, nie było również konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców.

Gdy strażacy zakończyli swoje działania, policjanci rozpoczęli ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożaru. Wytypowali osobę mogącą mieć związek ze sprawą. Zatrzymany został 36-letni mężczyzna, obywatel Polski. Doprowadzono go do komisariatu.

300 tysięcy złotych strat

Straty materialne powstałe w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na około 300 tysięcy złotych.

Pożar przy Bakalarskiej Pożar lokali usługowych przy ulicy Bakalarskiej, Warszawa Źródło: Bartez26/Kontakt24