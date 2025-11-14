Pożar i ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim

Budynek Wydziału Geologii UW nieczynny po pożarze w rozdzielni Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło około godziny 10 na terenie Wydziału Geologii UW przy ulicy Żwirki i Wigury 93.

- Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej oraz grupę operacyjną. Podczas rozpoznania na miejscu otrzymaliśmy informację, że na pierwszym piętrze pracownik techniczny zobaczył zadymienie wydobywające się z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej - informuje kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak dodaje, strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ugasili palące się przewody gaśnicą proszkową. Następnie przewietrzyli pomieszczenia.

Ewakuowano 200 osób

Konieczna była ewakuacja około 200 osób przebywających w budynku. Straż pożarna podkreśla, że nikt nie ucierpiał. Akcja służb zakończyła się kilka minut po godzinie 11. Wówczas działania na terenie obiektu rozpoczęły służby techniczne uczelni.

Nasz reporter Mateusz Mżyk relacjonuje, że budynek jest w piątek po południu nieczynny. Na drzwiach wejściowych wywieszona została informacja o "awarii technicznej".

