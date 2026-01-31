Dwie kobiety potrącone przez pociąg

Jak przekazał nam aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, do zdarzenia doszło w rejonie peronu pierwszego. Brał w nim udział pociąg WKD do Grodziska Mazowieckiego.
- Dwie kobiety znalazły się na torze i zostały potrącone przez pociąg. Jedna w wieku 55 lat i druga w wieku 38 lat - potwierdził nam policjant. Wskazał też, że obie poszkodowane zostały przewiezione do szpitala, jedna była nieprzytomna.
Ruch odbywa się po jednym torze.
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl