Ochota Układają tory, wykańczają podziemny przystanek. Latem zniknie przewężenie koło dworca Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego (kwiecień 2026 r.) Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Urząd m.st. Warszawy

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Przy Dworcu Zachodnim toczy się budowa pierwszego w stolicy tunelu tramwajowego. Na przełomie kwietnia i maja maszyny przebiły tunel, prowadzący pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi, do przystanku tramwajowego przy stacji Warszawa Zachodnia. W ten sposób połączone zostały konstrukcje, które dotychczas powstawały w ramach dwóch kontraktów - na budowę trasy tramwajowej oraz przebudowę stacji kolejowej.

Stołeczny ratusz poinformował o najnowszych postępach na budowie. W lipcu na styku tunelu i podziemnego przystanku wykonawca wylał ostatnią sekcję płyty dennej, czyli "podłogi". Dzięki temu konstrukcja tunelu została już zamknięta. Pozostały tam wyłącznie otwory technologiczne, które ekipa budowlana wykorzystuje do transportu sprzętu i materiałów.

"Na niedawno zabetonowanej płycie, tak jak na wcześniejszych odcinkach, wykonawca usypuje warstwę kruszywa pod płytę torową. Kruszywo to, dzięki swojej przepuszczalności, kierować będzie wodę do systemu drenażowego i dalej do przepompowni" - czytamy w komunikacie.

Prace w tunelu tramwajowym przy Dworcu Zachodnim Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

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Układają torowisko w tunelu

Jak wyliczają urzędnicy, w tunelu niemal w całości naniesione zostało tak zwane zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji. Wykonawca przygotował też mocowania na ścianach pod instalację hydrantową. Na dwóch klatkach ewakuacyjnych trwają prace wykończeniowe.

"W samej podziemnej części ułożono już dwie trzecie torowiska, a poza tunelem jest ułożone już w całości" - dodaje ratusz.

Na podziemnym przystanku trwa przygotowanie peronów i torowiska. W miejscu, gdzie powstają, jest już usypane kruszywo, a wykonawca wylał pierwsze sekcje płyty torowej. Równolegle toczą się prace murarskie przy pomieszczeniach technicznych i obsługi tunelu. Wystrój przystanku został zaprojektowany przez zespół projektantów, którzy odpowiadają za resztę stacji kolejowej.

Wystrój przystanku będzie spójny z resztą stacji kolejowej - odpowiada za niego ten sam zespół projektantów.

Prace w tunelu tramwajowym przy Dworcu Zachodnim Prace w tunelu tramwajowym przy Dworcu Zachodnim Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Prace w tunelu tramwajowym przy Dworcu Zachodnim Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Prace w tunelu tramwajowym przy Dworcu Zachodnim Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Prace w tunelu tramwajowym przy Dworcu Zachodnim Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy Prace w tunelu tramwajowym przy Dworcu Zachodnim Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Zniknie zwężenie w Alejach Jerozolimskich

Kierowcy mogą spodziewać się, że jeszcze w wakacje będą mogli znów poruszać się po pełnej szerokości Alej Jerozolimskich i dwóch jezdniach. Wykonawca ma wkrótce zgłosić do zatwierdzenia projekty organizacji ruchu.

Urzędnicy zapowiadają, że prace na odcinku tunelowym zakończą się w ostatnim kwartale tego roku. Następnie ruszą testy i odbiory całej nowej trasy od Grójeckiej do Dworca Zachodniego. Ma ona około 1,6 kilometra długości, z czego 600 metrów znajduje się pod ziemią. Jej tory poprowadzą w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., następnie w tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi.

Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa) Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

"Po drodze tramwaje zatrzymają się na przystanku przy ulicy Szczęśliwickiej i dojadą do podziemnego przystanku końcowego, który znajduje się na wysokości budynku dworca kolejowego od strony Alej Jerozolimskich. Pod ziemią, przed przystankiem przy Dworcu Zachodnim, powstaną rozjazdy, które umożliwią zmianę kierunku jazdy" - przypomina urząd miasta.

Perony przystanku tramwajowego będą znajdowały się na poziomie -2. Pasażerowie będą mogli przesiąść się z tramwaju na pociągi podmiejskie i dalekobieżne. Perony tramwajowe będą połączone z antresolą stacji (poziom -1) za pomocą wind, podwójnych ciągów schodów ruchomych oraz schodów stałych. Wyjście z przystanku znajduje się tuż przed wejściami na perony kolejowe, będzie też możliwość wyjścia na powierzchnię.

Projektują dwa kolejne odcinki trasy

Trasa tramwajowa do Dworca Zachodniego jest częścią połączenia międzydzielnicowego, które ma przebiegać przez Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Inwestycja toczy się etapami. Trwają prace projektowe związane z dwoma sąsiednimi odcinkami: wzdłuż Pola Mokotowskiego, czyli między Ochotą i Mokotowem oraz między Dworcem Zachodnim a ulicą Kasprzaka.

Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego Źródło zdjęcia: UM Warszawa

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