Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik

Nielegalny pawilon na Ochocie Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Jak informuje nas rzeczniczka Ochoty Aleksandra Mazur, w czerwcu przy ulicy Częstochowskiej 1B nielegalnie pojawił się tzw. "graffomat", czyli automat, w którym można było kupić farby w sprayu. Urządzenie zostało ustawione bez wymaganych zgód.

"Samowolne działanie osoby prywatnej"

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło telefonicznie do urzędu dzielnicy od mieszkanki pobliskiego osiedla. W odpowiedzi na to zawiadomienie urząd niezwłocznie skierował informację do Krajowej Administracji Skarbowej.

W wyniku dalszych działań oraz uzyskania prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, dzielnica wszczęła procedurę komorniczą zmierzającą do usunięcia nielegalnego urządzenia.

Na początku lipca, w ramach postępowania egzekucyjnego "graffomat" został usunięty z przestrzeni publicznej. Następnie 30 lipca odbyła się egzekucja komornicza o wydanie gruntu przy ul. Częstochowskiej 1B. - Pomimo skutecznego zawiadomienia, właściciel pawilonu nie stawił się na miejscu i nie usunął obiektu z terenu, co skutkowało przekazaniem nieruchomości gruntowej wierzycielowi - m.st. Warszawa, reprezentowanemu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota. Z kolei sam pawilon został oddany pod dozór wierzyciela, czyli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - tłumaczy rzeczniczka.

8 sierpnia na zlecenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami ustawiono wokół pawilonu ogrodzenie ażurowe, uniemożliwiające dostęp do nielegalnej konstrukcji. - Teren został skutecznie zabezpieczony, a użytkowanie pawilonu – zablokowane. Działania zmierzają w kierunku jego całkowitego usunięcia. O zaistniałej sytuacji powiadomiono również: Straż Miejską m.st. Warszawy – III Oddział Terenowy oraz administratora terenu – GGKO-ZN Sp. z o.o. - zaznacza Mazur. Jak dodaje, wystosowano także pisma z prośbą o bieżące kontrole tego miejsca, aby wyeliminować ewentualne dalsze nieprawidłowości.

Pawilon wykorzystywała między innymi firma kurierska

Co znajdowało się w środku budynku? - Pawilon, który w poprzednich latach pozostawał w rękach kilku różnych firm, był m.in. wykorzystywany do prowadzenia działalności kurierskiej. Od grudnia 2023 roku grunt był użytkowany bezumownie, mimo kolejnych wezwań do jego opuszczenia i odmów wydzierżawienia, co ostatecznie doprowadziło do skierowania sprawy na drogę sądową - wskazuje Mazur.

Zapytaliśmy też, czy na terenie Ochoty znajdują się inne nielegalne pawilony przeznaczone do usunięcia? - Obecnie nie prowadzimy innych postępowań egzekucyjnych dotyczących nielegalnych pawilonów na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Ochota. Nierozwiązana pozostaje jednak kwestia pawilonów przy ul. Dickensa – teren należy do m.st. Warszawy, a zarządcą drogi powiatowej, na której stoją pawilony, jest Zarząd Dróg Miejskich - wyjaśnia nam rzeczniczka. Jak dodaje, w tej sprawie urząd prowadzi rozmowy z ZDM w celu wypracowania możliwych rozwiązań.

Rzeczniczka podkreśla też, że dzielnica Ochota od miesięcy prowadzi aktywną politykę walki z nielegalnym graffiti oraz wandalizmem w przestrzeni publicznej. W czerwcu uczniowie ochockich szkół, we współpracy z Urzędem Dzielnicy, zamalowali nielegalne graffiti przy ul. Grójeckiej 120, gdzie powstał artystyczny mural przedstawiający taniec breakdance. - Równolegle oczyszczono i odnowiono elewację budynku komunalnego przy Szczęśliwickiej – działanie to zrealizowano wspólnie z mieszkańcami i przy wsparciu Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego. Obecnie trwają prace nad instalacją monitoringu na tym budynku, analizowane są oferty i opracowywana dokumentacja pod kątem zgodności z RODO - przekazuje.

Jak zapowiada urząd, od jesieni planowane są także zajęcia edukacyjne w szkołach dotyczące przeciwdziałania wandalizmowi, realizowane we współpracy z Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Kampania "Street Art Start", czyli legalna alternatywa

Urzędnicy zapewniają, że wszystkie te działania wpisują się w realizowaną przez dzielnicę kampanię edukacyjno-informacyjną "Street Art Start", której celem jest promowanie legalnej sztuki ulicznej, edukacja społeczna oraz porządkowanie przestrzeni publicznej.

- Promujemy legalny street art i edukację, ale nie ma zgody na wandalizm. Ochota ma być dzielnicą przyjazną, estetyczną i bezpieczną dla mieszkańców – zaznacza burmistrz dzielnicy Piotr Krasnodębski.

Zdaniem władz dzielnicy działania takie jak bezprawne ustawienie "graffomatu" na terenie objętym intensywnymi działaniami porządkowymi dzielnicy można odczytywać jako "celowe i prowokacyjne, jednak reakcja władz była szybka, skuteczna i zgodna z przepisami prawa".