Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik

Nielegalny pawilon na Ochocie
Nielegalny pawilon na Ochocie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy zgłaszali, że na Ochocie stoi nielegalny pawilon i "graffomat", w którym można było kupić spraye do malowania po ścianach. Po interwencji urzędników automat z farbami zniknął, ale pawilon pozostał. Wszczęto postępowanie komornicze a pawilon ogrodzono.

Jak informuje nas rzeczniczka Ochoty Aleksandra Mazur, w czerwcu przy ulicy Częstochowskiej 1B nielegalnie pojawił się tzw. "graffomat", czyli automat, w którym można było kupić farby w sprayu. Urządzenie zostało ustawione bez wymaganych zgód.

"Samowolne działanie osoby prywatnej"

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło telefonicznie do urzędu dzielnicy od mieszkanki pobliskiego osiedla. W odpowiedzi na to zawiadomienie urząd niezwłocznie skierował informację do Krajowej Administracji Skarbowej.

W wyniku dalszych działań oraz uzyskania prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, dzielnica wszczęła procedurę komorniczą zmierzającą do usunięcia nielegalnego urządzenia.

Na początku lipca, w ramach postępowania egzekucyjnego "graffomat" został usunięty z przestrzeni publicznej. Następnie 30 lipca odbyła się egzekucja komornicza o wydanie gruntu przy ul. Częstochowskiej 1B. - Pomimo skutecznego zawiadomienia, właściciel pawilonu nie stawił się na miejscu i nie usunął obiektu z terenu, co skutkowało przekazaniem nieruchomości gruntowej wierzycielowi - m.st. Warszawa, reprezentowanemu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota. Z kolei sam pawilon został oddany pod dozór wierzyciela, czyli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - tłumaczy rzeczniczka.

8 sierpnia na zlecenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami ustawiono wokół pawilonu ogrodzenie ażurowe, uniemożliwiające dostęp do nielegalnej konstrukcji. - Teren został skutecznie zabezpieczony, a użytkowanie pawilonu – zablokowane. Działania zmierzają w kierunku jego całkowitego usunięcia. O zaistniałej sytuacji powiadomiono również: Straż Miejską m.st. Warszawy – III Oddział Terenowy oraz administratora terenu – GGKO-ZN Sp. z o.o. - zaznacza Mazur. Jak dodaje, wystosowano także pisma z prośbą o bieżące kontrole tego miejsca, aby wyeliminować ewentualne dalsze nieprawidłowości.

Nielegalny pawilon na Ochocie
Nielegalny pawilon na Ochocie
Nielegalny pawilon na Ochocie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Nielegalny pawilon na Ochocie
Nielegalny pawilon na Ochocie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Nielegalny pawilon na Ochocie
Nielegalny pawilon na Ochocie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Pawilon wykorzystywała między innymi firma kurierska

Co znajdowało się w środku budynku? - Pawilon, który w poprzednich latach pozostawał w rękach kilku różnych firm, był m.in. wykorzystywany do prowadzenia działalności kurierskiej. Od grudnia 2023 roku grunt był użytkowany bezumownie, mimo kolejnych wezwań do jego opuszczenia i odmów wydzierżawienia, co ostatecznie doprowadziło do skierowania sprawy na drogę sądową - wskazuje Mazur.

Zapytaliśmy też, czy na terenie Ochoty znajdują się inne nielegalne pawilony przeznaczone do usunięcia? - Obecnie nie prowadzimy innych postępowań egzekucyjnych dotyczących nielegalnych pawilonów na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Ochota. Nierozwiązana pozostaje jednak kwestia pawilonów przy ul. Dickensa – teren należy do m.st. Warszawy, a zarządcą drogi powiatowej, na której stoją pawilony, jest Zarząd Dróg Miejskich - wyjaśnia nam rzeczniczka. Jak dodaje, w tej sprawie urząd prowadzi rozmowy z ZDM w celu wypracowania możliwych rozwiązań.

Rzeczniczka podkreśla też, że dzielnica Ochota od miesięcy prowadzi aktywną politykę walki z nielegalnym graffiti oraz wandalizmem w przestrzeni publicznej. W czerwcu uczniowie ochockich szkół, we współpracy z Urzędem Dzielnicy, zamalowali nielegalne graffiti przy ul. Grójeckiej 120, gdzie powstał artystyczny mural przedstawiający taniec breakdance. - Równolegle oczyszczono i odnowiono elewację budynku komunalnego przy Szczęśliwickiej – działanie to zrealizowano wspólnie z mieszkańcami i przy wsparciu Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego. Obecnie trwają prace nad instalacją monitoringu na tym budynku, analizowane są oferty i opracowywana dokumentacja pod kątem zgodności z RODO - przekazuje.

Jak zapowiada urząd, od jesieni planowane są także zajęcia edukacyjne w szkołach dotyczące przeciwdziałania wandalizmowi, realizowane we współpracy z Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Kampania "Street Art Start", czyli legalna alternatywa

Urzędnicy zapewniają, że wszystkie te działania wpisują się w realizowaną przez dzielnicę kampanię edukacyjno-informacyjną "Street Art Start", której celem jest promowanie legalnej sztuki ulicznej, edukacja społeczna oraz porządkowanie przestrzeni publicznej.

- Promujemy legalny street art i edukację, ale nie ma zgody na wandalizm. Ochota ma być dzielnicą przyjazną, estetyczną i bezpieczną dla mieszkańców – zaznacza burmistrz dzielnicy Piotr Krasnodębski.

Zdaniem władz dzielnicy działania takie jak bezprawne ustawienie "graffomatu" na terenie objętym intensywnymi działaniami porządkowymi dzielnicy można odczytywać jako "celowe i prowokacyjne, jednak reakcja władz była szybka, skuteczna i zgodna z przepisami prawa".

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wandalizm
Czytaj także:
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
Bielany
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
Okolice
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Okolice
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Okolice
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
Śródmieście
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
Wilanów
Stepanowi K. grozi dożywocie
Oskarżeni o podpalenia na zlecenie rosyjskiego wywiadu
TVN24
Rondo Wiatraczna
Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie
Praga Południe
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Okolice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
Bemowo
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
Praga Południe
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
Okolice
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
Śródmieście
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
Bielany
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
Ursynów
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
Okolice
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
Okolice
Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Race i bójki na koncercie. Tusk: 63 osoby będą musiały opuścić Polskę
Praga Południe
Pijany rowerzysta wyrzucił 140 gramów mefedronu
Pijany rowerzysta jechał slalomem. Gdy zobaczył radiowóz, wyrzucił tajemniczą paczkę
Okolice
Wypadek na placu zabaw
Połączyli karuzelę z hulajnogą. Dla 14-latki skutek był opłakany
Okolice
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Okolice
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
Okolice
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
Okolice
Kilka osób utknęło w windzie
Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem
Śródmieście
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
Okolice
Kolizja na skuterze wodnym
Kręcił "bączki" na wodzie. Nie zauważył drugiego skutera
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki