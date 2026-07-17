Ochota Uciekał przed policją, uderzył w latarnię. Funkcjonariusz ranny Alicja Glinianowicz |

Pościg za kierującym Toyotą i zderzenie z nieoznakowanym radiowozem Źródło zdj. gł.: Policja

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- Kryminalni z komendy rejonowej na Woli przy Pomniku Lotnika podjęli próbę zatrzymania kierującego Toyotą. W tym celu wydali sygnały do zatrzymania się. Kierowca auta jednak zignorował sygnały, ruszył i zaczął uciekać - przekazał nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci jechali nieoznakowanym radiowozem (również marki Toyota). Pościg zakończył się po około pieciuset metrach, doszło do zderzenia Toyot. - W wyniku zderzenia auto uciekiniera uderzyło w latarnię - dodał Śniadała.

Jak poinformował policjant, kierowca - 31-letni Polak - był trzeźwy. Pobrano krew do dalszych badań. - W zdarzeniu ucierpiał jeden z policjantów, trafił do szpitala - podsumował nasz rozmówca.