Uciekał przed policją, uderzył w latarnię. Funkcjonariusz ranny
- Kryminalni z komendy rejonowej na Woli przy Pomniku Lotnika podjęli próbę zatrzymania kierującego Toyotą. W tym celu wydali sygnały do zatrzymania się. Kierowca auta jednak zignorował sygnały, ruszył i zaczął uciekać - przekazał nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Policjanci jechali nieoznakowanym radiowozem (również marki Toyota). Pościg zakończył się po około pieciuset metrach, doszło do zderzenia Toyot. - W wyniku zderzenia auto uciekiniera uderzyło w latarnię - dodał Śniadała.
Jak poinformował policjant, kierowca - 31-letni Polak - był trzeźwy. Pobrano krew do dalszych badań. - W zdarzeniu ucierpiał jeden z policjantów, trafił do szpitala - podsumował nasz rozmówca.
Źródło: tvnwarszawa.pl