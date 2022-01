Zatrzymali trzy osoby i znaleźli kradzione auta rozebrane na części

Rzucił się do ucieczki

Opisał dalej, że po przybyciu na miejsce policjanci podzielili się na zespoły i przeprowadzili rozpoznanie, które potwierdziło ich informację. - Pierwszy zespół po pokonaniu bramy wjazdowej zatrzymał dwóch mężczyzn w wieku 62 oraz 51 lat. Drugi pokonał ogrodzenie od sąsiedniej posesji, gdzie zauważyli 28-latka, który słysząc okrzyk "policja" rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusze po krótkim pościgu nie tracąc mężczyzny z oczu zatrzymali go na sąsiedniej posesji - przekazał Cebula. I dodał: - W chwili podjęcia interwencji uciekający mężczyzna dokonywał demontażu poszukiwanego pojazdu. Zatrzymane osoby zostały przewiezione do komendy na Ochocie, gdzie wykonano z nimi czynności, po których zostały doprowadzone do policyjnych aresztów.