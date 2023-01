Policja: przedmiotem przypominającym broń zastraszył ekspedientkę, zabrał gotówkę, papierosy i alkohol

W jego mieszkaniu znaleźli pistolet gazowy

Kryminalni z Wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu ochockiej komendy pojechali się do mieszkania mężczyzny. - W toku przeszukania zabezpieczyli pistolet gazowy, do złudzenia przypominający prawdziwą broń palną, pieniądze, kilka butelek alkoholu i kilkanaście paczek papierosów - opisuje policjant.