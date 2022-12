Policja szuka dwóch mężczyzn. Publikuje nagranie

czytaj dalej

Podczas wtorkowej rozprawy apelacyjnej skazanego na dożywocie za zabójstwo lektorki Kajetana P. sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu. To drugie podejście do rozpatrzenia apelacji w tej sprawie. Podczas poprzedniej rozprawy przedstawiciele oskarżonego mieli wątpliwości co do niezawisłości składu sędziowskiego. Następna rozprawa odbędzie się 11 stycznia.