Do zdarzenia doszło w sobotę. Policjanci ochockiej komendy otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej. Mundurowi udali się pod wskazany adres, ale przed ich przybyciem napastnik uciekł.

"Miał przedmiot podobny do dużego noża"

"Funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia, z których wynikało, że nietrzeźwy 43-latek przyszedł do miejsca zamieszkania swojej byłej partnerki, zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom pozbawieniem życia. Kobieta nadmieniła, że mężczyzna miał przy sobie przedmiot podobny do dużego noża. Jednocześnie mężczyzna poprzez zamieszczanie wpisów w mediach społecznościowych kierował groźby pozbawienia życia wobec partnera zgłaszającej" – podała asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

43-latek zauważony w garażu, w plecaku miał maczetę

Podejrzany mężczyzna został zauważony w garażu podziemnym. 43-latek był zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Policjanci znaleźli w plecaku mężczyzny nóż w typie maczety.

"W związku z kierowaniem gróźb karalnych oraz znęcaniem się psychicznym i fizycznym nad rodziną mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi" – dodała asp. Gębczyńska.

43-latek został tymczasowo aresztowany.

