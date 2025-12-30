Logo TVN Warszawa
Ochota

"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". W plecaku miał maczetę

Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie się trafił do aresztu
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Ochocie
Źródło: Google Earth
W ręce policjantów z warszawskiej Ochoty wpadł 43-latek. Śledczy podejrzewają go o groźby wobec partnerki i jej dzieci. W plecaku mężczyzny znaleziono maczetę. 

Do zdarzenia doszło w sobotę. Policjanci ochockiej komendy otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej. Mundurowi udali się pod wskazany adres, ale przed ich przybyciem napastnik uciekł.

"Miał przedmiot podobny do dużego noża"

"Funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia, z których wynikało, że nietrzeźwy 43-latek przyszedł do miejsca zamieszkania swojej byłej partnerki, zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom pozbawieniem życia. Kobieta nadmieniła, że mężczyzna miał przy sobie przedmiot podobny do dużego noża. Jednocześnie mężczyzna poprzez zamieszczanie wpisów w mediach społecznościowych kierował groźby pozbawienia życia wobec partnera zgłaszającej" – podała asp. Małgorzata Gębczyńska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie się trafił do aresztu
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie się trafił do aresztu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

43-latek zauważony w garażu, w plecaku miał maczetę

Podejrzany mężczyzna został zauważony w garażu podziemnym. 43-latek był zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Policjanci znaleźli w plecaku mężczyzny nóż w typie maczety.

"W związku z kierowaniem gróźb karalnych oraz znęcaniem się psychicznym i fizycznym nad rodziną mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi" – dodała asp. Gębczyńska.

43-latek został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka

Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka

Okolice
Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut

Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut

Okolice

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Przestępczość w Warszawie Policja Przestępstwa
Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki