Akt oskarżenia w sprawie pobicia znanego aktora. 25-latkowi grożą trzy lata więzienia

Nawet ci, którzy zmagają się z czasami ciężkimi chorobami, mają swój wewnętrzny uśmiech, żart - mówił o powstańcach warszawskich profesor Andrzej Zawistowski z Instytutu Pileckiego. Historyk podkreślał na antenie TVN24, że "nie zna smutnego powstańca". Przypominał też, że dzień zrywu był podobny do dzisiejszego. - To też był wtorek, 79 lat temu. To też był chłodny, deszczowy dzień jak dzisiaj - mówił.