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Ochota

Nietrzeźwy lekarz na dyżurze w przychodni. Sprawą zajmie się prokuratura

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Nietrzeźwy lekarz w przychodni na Ochocie (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Policjanci z warszawskiej Ochoty prowadzą pod nadzorem prokuratury czynności z lekarzem, który pełnił dyżur, będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zdążył przyjąć kilkunastu pacjentów w przychodni, a badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia współpracowników, którzy wezwali policję.

- W czwartek około godziny 14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w przychodni przy ulicy Grójeckiej przyjmuje lekarz pod wpływem alkoholu. 32-letni mężczyzna został zbadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,66 miligrama na litr (czyli prawie 1,4 promila) - przekazała nam w piątek rano sierżant Klaudia Śliwka z komendy policji na warszawskiej Ochocie.

Policjantka dodała, że czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Przyjął kilkunastu pacjentów

O zdarzeniu poinformowało pierwsze radio RMF FM. Jak dowiedzieli się dziennikarze rozgłośni, lekarz miał zacząć dyżur o godzinie 8. Około 14 personel medyczny przychodni wezwał policję, podejrzewając, że 32-latek może być pijany.

Od rana miał przyjąć 11 pacjentów i przeprowadzić 12 telekonsultacji, ale nie wykonywał żadnych zabiegów.

Źródło: rmf24.pl, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Ochrona zdrowiaPolicja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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