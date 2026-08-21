Nietrzeźwy lekarz na dyżurze w przychodni. Sprawą zajmie się prokuratura
- W czwartek około godziny 14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w przychodni przy ulicy Grójeckiej przyjmuje lekarz pod wpływem alkoholu. 32-letni mężczyzna został zbadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,66 miligrama na litr (czyli prawie 1,4 promila) - przekazała nam w piątek rano sierżant Klaudia Śliwka z komendy policji na warszawskiej Ochocie.
Policjantka dodała, że czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem prokuratury.
Przyjął kilkunastu pacjentów
O zdarzeniu poinformowało pierwsze radio RMF FM. Jak dowiedzieli się dziennikarze rozgłośni, lekarz miał zacząć dyżur o godzinie 8. Około 14 personel medyczny przychodni wezwał policję, podejrzewając, że 32-latek może być pijany.
Od rana miał przyjąć 11 pacjentów i przeprowadzić 12 telekonsultacji, ale nie wykonywał żadnych zabiegów.