Uszkodzili zaparkowane auta, kosz na śmieci wyrzucili na jezdnię

czytaj dalej

Nie narzekajcie później, jeśli teraz nie staniecie do wyborów, bo do nas należy to, kogo wybierzemy. To jest ważne dla całego narodu, więc niech każdy stanie do wyborów, ale przedtem przemyśli, kogo ma wybrać - apelowała w "Faktach po Faktach" Wanda Traczyk-Stawska, ps. "Pączek", uczestniczka Powstania Warszawskiego, żołnierka AK, członkini Szarych Szeregów.