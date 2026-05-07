Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Tunel do Dworca Zachodniego już z szynami tramwajowymi

|
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
W tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr pojawiły się pierwsze szyny tramwajowe. Niedawno zyskał też połączenie z dworcem. Trasa tramwajowa do Dworca Zachodniego ma być gotowa w czwartym kwartale tego roku.

W tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr montowane są pierwsze szyny tramwajowe. Wykonawca wylewa też kolejne płyty torowe. W ubiegłym tygodniu budowniczowie trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego przebili tunel od strony Parku Pięciu Sióstr pod Alejami Jerozolimskimi do pierwszego w Warszawie podziemnego przystanku tramwajowego pod stacją kolejową.

Przystanek końcowy znajduje się na wysokości budynku dworca kolejowego od strony Alej Jerozolimskich. Perony tramwajowe (poziom -2) będą połączone z antresolą (-1) za pomocą wind, podwójnych ciągów schodów ruchomych (góra – dół) oraz schodów stałych. Wyjście z przystanku znajduje się tuż przed wejściami na perony kolejowe.

Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Przy okazji otwarcia zmodernizowanej stacji Warszawa Zachodnia opisywaliśmy, jak będzie wyglądała antresola, prowadząca na poziom -2, gdzie będą przyjeżdżały tramwaje. Przypomina ona przestrzeń na stacjach metra, nie będzie tam jednak bramek biletowych. Pasażerowie znajdą tam rozkłady jazdy oraz wyświetlacze tramwajowe i kolejowe. Jej wystrój jest spójny z tym, jak zaprojektowano całą stację.

Tramwaj jak metro. Tunel połączony z dworcem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tramwaj jak metro. Tunel połączony z dworcem

Dariusz Gałązka

Tramwaj pod ziemią

Długość powstającej trasy to około 1,6 kilometra, z czego około 600 metrów znajdzie się pod ziemią. Tory poprowadzą od Grójeckiej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, następnie w tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi.

Tramwajarze szacują, że z nowego połączenia do Dworca Zachodniego będzie korzystało ponad milion pasażerów rocznie. Powstająca trasa poprawi skomunikowanie stacji z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy.

Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa)
Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa)
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Początkowo, wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920, do stacji dojadą tramwaje jadące po Grójeckiej. Na podziemnym przystanku będzie znajdował się koniec trasy. Linię będą musiały obsługiwać składy dwukierunkowe Pesy Jazz i nowe Hyundaie.

Zakończenie budowy trasy tramwajowej od Grójeckiej do Dworca Zachodniego planowane jest w IV kwartale tego roku. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i stanowi operację o znaczeniu strategicznym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy

Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy

Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram

Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram

Klaudia Kamieniarz

Na Wolę i Pole Mokotowskie

Trasa do Dworca Zachodniego jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Inwestycja, z uwagi na ogromny zakres, jest podzielona na etapy. Niedawno tramwajarze podpisali umowę na projekt odcinka od Dworca Zachodniego do ulicy Kasprzaka na Woli. W ramach tego etapu będą mogły powstać kolejne podziemne przystanki tramwajowe.

Z kolei odcinek wzdłuż Pola Mokotowskiego jest na etapie projektowania i pozyskiwania decyzji administracyjnych.

Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego
Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego
Źródło: UM Warszawa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę coraz bliżej. Jest ważna umowa

Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę coraz bliżej. Jest ważna umowa

Wola
Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"

Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"

Mokotów
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

Udostępnij:
Tagi:
TramwajInwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Symboliczne upamiętnienie zamordowanej pracowniczki UW
"To drzewo nie pozwoli nam zapomnieć o pani Małgorzacie"
Śródmieście
Michał Olszewski podczas sesji Rady Warszawy w 2024 roku
Atomowy transfer byłego wiceprezydenta Warszawy
Śródmieście
Problem z ciśnieniem wody występuje w kilku miejscowościach
"Woda kapie jak krew z nosa". Problem ma nie tylko największa wieś w Polsce
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Rodzina zamordowanej portierki chce podważyć opinię biegłych
Śródmieście
Porsche zostało odholowane na policyjny parking
Miał dwa promile i dzieci w aucie. Straci Porsche
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar strzelnicy. Zmarł piąty pracownik ekipy remontowej
Ursynów
Alkomat, policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolega "uczył" ją prowadzić auto. Miała trzy promile
Praga Północ
Stacja metra Kabaty
Awaria systemu sterowania w metrze
Ursynów
Krakowiaków i Działkowa do remontu
Są dziurawe i popękane. Przejdą remont
Włochy
Kampinoski Park Narodowy
Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje
Mężczyzna został zatrzymany
Wyszedł na wolność w styczniu, w maju usłyszał 8 zarzutów. Recydywista przed sądem
W zoo urodziła się alpaka
Narodziny w zoo. Mała alpaka czeka na imię
Praga Północ
Poznański Helmut na wakacjach w Warszawie
Poznański Helmut na wakacje przyjechał do Warszawy
Komunikacja
BUWBAR - nowa przestrzeń gastronomiczna na Uniwersytecie Warszawskim
Miała być tania stołówka, jest premium food hall. Burza wokół lokalu na UW
Klaudia Kamieniarz, Mateusz Mżyk
Rowerzysta zmarł po potrąceniu
Wstrząsające ustalenia śledczych po tragicznej śmierci 17-letniego rowerzysty
Kierująca zaparkowała na przejściu dla pieszych
Zaparkowała na przejściu dla pieszych. Nie miała prawa jazdy
Wawer
Lotnisko Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Włochy
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Dwa ciała na Żoliborzu. Jedno w mieszkaniu, drugie przed budynkiem. Śledztwo
Żoliborz
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie
Katarzyna Kędra
Kilkudniowy łoszak znaleziony na posesji pod Sochaczewem
Znalazł łoszaka na posesji. Zwierzę nie mogło stanąć na nogach
Białołęcka pod wodą
Brakuje chodników i drogi rowerowej, po deszczu ulica zamienia się w jezioro. Wreszcie remont
Białołęka
Stanisław Aronson
Słynny żołnierz Kedywu skończył 101 lat
Wola
Celnicy wykryli ponad 50 kg marihuany
W paczkach z ubraniami znaleźli kontrabandę
Obaj motocykliści nie mieli uprawnień
Zatrzymała go drogówka, o pomoc poprosił kolegę. Obaj wrócili pieszo
Mokotów
Targówek we wczesnych latach 60. XX wieku
75 lat temu Warszawa stała się trzy razy większa
Targówek
samolot sklejka
Rozbił się samolot gaśniczy. "Raptownie było widać, jak spada"
TVN24
Start Dromadera z Warszawy
Wystartował z Warszawy, rozbił się pod Biłgorajem. Ostatnie zdjęcia
Bemowo
Policja zatrzymała 25-latka
Nagrywał kobiety w toalecie. Nakryła go pracownica kawiarni
Wola
Uderzył autem w ogrodzenie i uciekł
Pijany, bez prawa jazdy i w kradzionym aucie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki