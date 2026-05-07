Ochota Tunel do Dworca Zachodniego już z szynami tramwajowymi Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

W tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr montowane są pierwsze szyny tramwajowe. Wykonawca wylewa też kolejne płyty torowe. W ubiegłym tygodniu budowniczowie trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego przebili tunel od strony Parku Pięciu Sióstr pod Alejami Jerozolimskimi do pierwszego w Warszawie podziemnego przystanku tramwajowego pod stacją kolejową.

Przystanek końcowy znajduje się na wysokości budynku dworca kolejowego od strony Alej Jerozolimskich. Perony tramwajowe (poziom -2) będą połączone z antresolą (-1) za pomocą wind, podwójnych ciągów schodów ruchomych (góra – dół) oraz schodów stałych. Wyjście z przystanku znajduje się tuż przed wejściami na perony kolejowe.

Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Przy okazji otwarcia zmodernizowanej stacji Warszawa Zachodnia opisywaliśmy, jak będzie wyglądała antresola, prowadząca na poziom -2, gdzie będą przyjeżdżały tramwaje. Przypomina ona przestrzeń na stacjach metra, nie będzie tam jednak bramek biletowych. Pasażerowie znajdą tam rozkłady jazdy oraz wyświetlacze tramwajowe i kolejowe. Jej wystrój jest spójny z tym, jak zaprojektowano całą stację.

Tramwaj pod ziemią

Długość powstającej trasy to około 1,6 kilometra, z czego około 600 metrów znajdzie się pod ziemią. Tory poprowadzą od Grójeckiej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, następnie w tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi.

Tramwajarze szacują, że z nowego połączenia do Dworca Zachodniego będzie korzystało ponad milion pasażerów rocznie. Powstająca trasa poprawi skomunikowanie stacji z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy.

Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa) Źródło: Tramwaje Warszawskie

Początkowo, wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920, do stacji dojadą tramwaje jadące po Grójeckiej. Na podziemnym przystanku będzie znajdował się koniec trasy. Linię będą musiały obsługiwać składy dwukierunkowe Pesy Jazz i nowe Hyundaie.

Zakończenie budowy trasy tramwajowej od Grójeckiej do Dworca Zachodniego planowane jest w IV kwartale tego roku. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i stanowi operację o znaczeniu strategicznym.

Na Wolę i Pole Mokotowskie

Trasa do Dworca Zachodniego jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Inwestycja, z uwagi na ogromny zakres, jest podzielona na etapy. Niedawno tramwajarze podpisali umowę na projekt odcinka od Dworca Zachodniego do ulicy Kasprzaka na Woli. W ramach tego etapu będą mogły powstać kolejne podziemne przystanki tramwajowe.

Z kolei odcinek wzdłuż Pola Mokotowskiego jest na etapie projektowania i pozyskiwania decyzji administracyjnych.

Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego Źródło: UM Warszawa

