Rodzice odjechali, pięciolatka została na peronie
W sobotę, 4 lipca, na Dworcu Zachodnim w Warszawie do policjantów podszedł mężczyzna, który przekazał, że na jednym z peronów znajduje się kilkuletnia dziewczynka, przy której nie ma opiekunów. Zgłaszający poinformował, że dziecko zostało na peronie, kiedy pociąg, którym podróżowali jej bliscy, odjechał w kierunku Warszawy Centralnej.
Nagranie z monitoringu
Na nagraniu z monitoringu dokładnie widać moment, w którym dziecko zostaje bez opieki. Dziewczynka, gdy pociąg z jej rodziną zaczął odjeżdżać, początkowo biegła za składem, jednak w pewnym momencie zatrzymała się. Wtedy podszedł do niej mężczyzna, który następnie zawiadomił policję.
Funkcjonariusze na peronie zastali pięcioletnią dziewczynkę. Zaopiekowali się nią, dziecko przewieźli do komisariatu, skąd odebrali ją rodzice - obywatele Niemiec.