Ochota Rodzice odjechali, pięciolatka została na peronie Oprac. Alicja Glinianowicz |

Pięcioletnia dziewczynka została sama na peronie Źródło wideo: TVN24

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W sobotę, 4 lipca, na Dworcu Zachodnim w Warszawie do policjantów podszedł mężczyzna, który przekazał, że na jednym z peronów znajduje się kilkuletnia dziewczynka, przy której nie ma opiekunów. Zgłaszający poinformował, że dziecko zostało na peronie, kiedy pociąg, którym podróżowali jej bliscy, odjechał w kierunku Warszawy Centralnej.

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Pięciolatka sama została na peronie Źródło zdjęcia: PKP PLK

Nagranie z monitoringu

Na nagraniu z monitoringu dokładnie widać moment, w którym dziecko zostaje bez opieki. Dziewczynka, gdy pociąg z jej rodziną zaczął odjeżdżać, początkowo biegła za składem, jednak w pewnym momencie zatrzymała się. Wtedy podszedł do niej mężczyzna, który następnie zawiadomił policję.

Funkcjonariusze na peronie zastali pięcioletnią dziewczynkę. Zaopiekowali się nią, dziecko przewieźli do komisariatu, skąd odebrali ją rodzice - obywatele Niemiec.

Dziewczynka biegła za odjeżdżającym pociągiem Źródło zdjęcia: PKP PLK

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