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Ochota

Rodzice odjechali, pięciolatka została na peronie

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Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów dziewczyna wróciła do rodziny
Pięcioletnia dziewczynka została sama na peronie
Źródło wideo: TVN24
Rodzice wsiedli do pociągu, pięcioletnia dziewczynka została sama na peronie Dworca Zachodniego. Zajęli się nią policjanci. Jest nagranie z tego zdarzenia.

W sobotę, 4 lipca, na Dworcu Zachodnim w Warszawie do policjantów podszedł mężczyzna, który przekazał, że na jednym z peronów znajduje się kilkuletnia dziewczynka, przy której nie ma opiekunów. Zgłaszający poinformował, że dziecko zostało na peronie, kiedy pociąg, którym podróżowali jej bliscy, odjechał w kierunku Warszawy Centralnej.

Pięciolatka sama została na peronie
Pięciolatka sama została na peronie
Źródło zdjęcia: PKP PLK

Nagranie z monitoringu

Na nagraniu z monitoringu dokładnie widać moment, w którym dziecko zostaje bez opieki. Dziewczynka, gdy pociąg z jej rodziną zaczął odjeżdżać, początkowo biegła za składem, jednak w pewnym momencie zatrzymała się. Wtedy podszedł do niej mężczyzna, który następnie zawiadomił policję.

Funkcjonariusze na peronie zastali pięcioletnią dziewczynkę. Zaopiekowali się nią, dziecko przewieźli do komisariatu, skąd odebrali ją rodzice - obywatele Niemiec.

Dziewczynka biegła za odjeżdżającym pociągiem
Dziewczynka biegła za odjeżdżającym pociągiem
Źródło zdjęcia: PKP PLK
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pc
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
dzieckoPolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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