Ochota Jerozolimskie znowu z dwiema jezdniami. Zmieniają ruch przy Dworcu Zachodnim Oprac. Katarzyna Kędra |

Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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W rejonie budowy tunelu ponownie udostępnione zostaną dwie jezdnie Alej Jerozolimskich, co usprawni przejazd w rejonie Dworca Zachodniego. Zmiany zostaną wprowadzone w nocy z poniedziałku na wtorek, z 3 na 4 sierpnia.

Kierowcy pojadą po nowym asfalcie

Każdy pas będzie miał 3,5 metra szerokości. Na jezdni po stronie Dworca Zachodniego kierowcy pojadą już po nowym asfalcie, a wygrodzone będą jeszcze lewe pasy na każdej jezdni. Nieczynna ze względów technologicznych pozostanie również docelowa zatoka autobusowa przy Dworcu Zachodnim.

Wracają dwie jezdnie przy Dworcu Zachodnim Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz poinformował, że na jezdni Alei Jerozolimskich po stronie Parku Pięciu Sióstr układany będzie nowy asfalt. Wtedy ulica tronę centrum będzie zwężana do dwóch pasów.

Na przełomie kwietnia i maja wykonawca połączył podziemny przystanek przy dworcu z tunelem pod Alejami Jerozolimskimi i Parkiem Pięciu Sióstr. W ostatnich tygodniach zakończono odtworzenie instalacji kolidujących z konstrukcją tunelu, dzięki czemu możliwe było przejście do kolejnego kroku: przywracania docelowego układu drogowego i zagospodarowania terenu na powierzchni.

Wracają dwie jezdnie przy Dworcu Zachodnim Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

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Tramwaj do Dworca Zachodniego

Utrudnienia w tym rejonie są związane z budową pierwszego w Warszawie tunelu tramwajowego, który jest elementem powstającej ok. 1,6-kilometrowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego. Roboty w rejonie Dworca Zachodniego mają się zakończyć do końca roku.

Budowana trasa tramwajowa połączy ulicę Grójecką z Dworcem Zachodnim. Tory poprowadzą w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., następnie w tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi. Długość trasy to około 1,6 km, z czego około 600 metrów znajdzie się pod ziemią (do tego dochodzi około 100 metrów rampy wjazdowej).

Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa) Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Po drodze tramwaje zatrzymają się na przystanku przy ulicy Szczęśliwickiej i dojadą do podziemnego przystanku końcowego, który znajduje się na wysokości budynku dworca kolejowego od strony Alei Jerozolimskich. Pod ziemią, przed przystankiem przy Dworcu Zachodnim, powstaną rozjazdy, które umożliwią zmianę kierunku jazdy.

Perony tramwajowe (poziom minus 2) będą połączone z antresolą (minus 1) za pomocą wind i schodów ruchomych. Wyjście z przystanku znajduje się tuż przed wejściami na perony kolejowe. Dodatkowo, za pomocą schodów i wind, będzie można dostać się również na powierzchnię.