Ochota

Utrudnienia na Ochocie. Drogowcy wchodzą na plac Narutowicza

Plac Narutowicza po przebudowie - wizualizacja
Ćwiczenia tramwajarzy na nowym torowisku
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Startuje przebudowa placu Narutowicza. W planach jest zazielenienie torowisk, remont chodników oraz wydłużenie peronów przystankowych. Prace rozpoczną się w poniedziałek od zamknięcia łącznika z ulicą Akademicką, a w kolejnych etapach obejmą modernizację torów, co wymusi czasowe skrócenie tras kilku linii tramwajowych.

Plac Narutowicza będzie bardziej zielony. Posadzone zostaną nowe drzewa, pojawi się również niska roślinność, krzewy i rabaty kwiatowe. Zielone będzie także torowisko tramwajowe. Pokryje je rozchodnik.

Wyremontowane zostaną chodniki, a rowerzyści zyskają kontrapas na ul. Akademickiej. Dwa przystanki na pętli zostaną wydłużone - zmieszczą się przy nich dwa najdłuższe składy tramwajowe.

- Projekt przewiduje uporządkowanie parkowania. Po przebudowie samochody będą stały w zatokach, a piesi przejdą szerokimi chodnikami - poinformowała rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Wioleta Rosłoniec.

Plac Narutowicza obecnie
Plac Narutowicza obecnie
Źródło: SZRM

Utrudnienia dla pieszych i kierowców

W poniedziałek drogowcy rozpoczną pierwsze prace. Około godziny 7.30 zamkną jezdnię łączącą ul. Akademicką z Placem Narutowicza. Nie przejdą tędy także piesi. Z Uniwersyteckiej będzie wyjazd tylko w prawo lub lewo w Akademicką.

Nie będzie można zaparkować samochodu przy zamkniętej drodze, a także na kilku miejscach przy Akademickiej.

Z kolei w czwartek, 23 kwietnia, rozpoczną się prace przy przystanku tramwajowym naprzeciwko kościoła. Wygrodzony zostanie lewy pas jezdni ul. Grójeckiej prowadzącej w stronę Wawelskiej.

W weekend 18-19 kwietnia na Placu Narutowicza, w koordynacji ze SZRM, będą pracowali tramwajarze. Wymienią około 100 metrów toru wraz z podbudową przy peronie dla linii kończących trasy na placu. Te prace nie będą powodowały zmian w kursowaniu tramwajów.

Plac Narutowicza obecnie
Plac Narutowicza obecnie
Źródło: SZRM

Przez tydzień tramwaje pojadą objazdami

Tydzień później, w poniedziałek, 27 kwietnia, rozpoczną się prace na torach po stronie kościoła. Na wysokości przystanków zostaną wymienione tory wraz z podbudową, wyremontowane przejście przez tory oraz przystanek tramwajowy od strony jezdni.

- W związku z tymi pracami przez tydzień - od 27 kwietnia do 3 maja - tramwaje nie będą jeździły od pętli na Placu Narutowicza do pętli P+R Al. Krakowska i Banacha. Wyłączenie to tramwajarze wykorzystają także do dodatkowych prac związanych z przyłączaniem nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego - poinformowała Rosłoniec.

Na krótszych trasach, do Placu Narutowicza, dojadą tramwaje linii 1, 7, 9, 14 i 15, a linie 22 i 25 zakończą kursy na Placu Starynkiewicza. Wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej, między Placem Narutowicza a P+R Al. Krakowska, będą kursowały autobusy linii zastępczej Z-9. Dodatkowe autobusy pojadą na krótszej trasie do skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Hynka.

Inwestycję realizuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wspólnie z Tramwajami Warszawskimi. Wykonawcą prac jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2026 roku.

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
