Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę

Przyszli po pieniądze z oszustwa i wpadli w zasadzkę

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji ustalili, że na terenie Warszawy działa grupa osób, które dokonują oszustw metodą "na podszywacza". Dowiedzieli się też, że pieniądze z oszustwa mają zostać wypłacone w oddziale jednego z banków na warszawskiej Ochocie.

"Zorganizowali zasadzkę, w którą najpierw wpadł 22-latek, który pojawił się w banku, aby wypłacić pochodzące z przestępstwa pieniądze w kwocie 21 tysięcy złotych. Trafiły na konto z rachunku kobiety, która została oszukana przez osobę podającą się za pracownika banku" - przekazuje w komunikacie Edyta Adamus ze stołecznej policji.

Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa

Kolejne osoby (21-latek i 22-latek) współpracujące z 22-latkiem, zostały zatrzymane w pobliżu banku.

W sprawie oszustwa zatrzymane zostały trzy osoby Źródło: KSP

Zarzuty i areszt

"Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych mężczyźni legitymujący się ukraińskimi paszportami usłyszeli zarzuty oszustwa. Sąd, na wniosek prokuratora, podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące" - dodaje Edyta Adamus.

Grozi im do ośmiu lat więzienia.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24