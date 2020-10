Nowy park w Warszawie. "Po wielu trudach, perypetiach i kryzysach, dziś jest ten dzień"

Z trzyletnim opóźnieniem otwarty został Park Zachodni. "To była jedna z trudniejszych inwestycji na Ochocie" - przyznają ochoccy urzędnicy.

Park Zachodni to rozległy teren zielony położony u zbiegu Alej Jerozolimskich oraz Bitwy Warszawskiej 1920 roku na Ochocie. Przez lata zaniedbany, przyciągał raczej amatorów napojów wyskokowych, niż spacerowiczów. Na początku 2016 roku na tvnwarszawa.pl pisaliśmy o koncepcji zagospodarowania parku . Zaplanowano odnowienie alejek spacerowych, kawiarnię sezonową, fontannę, boisko i plac zabaw. Po wyborze wykonawcy park na cztery lata przemienił się w plac budowy.

Więcej zieleni i monitoring

Przyznała również, że to była jedna z trudniejszych inwestycji na Ochocie. - Teren parku zostanie skoszony, trwa dosadzanie roślinności, będą to kwiaty, byliny, krzewy i ozdobne trawy. Zamontujemy też dodatkowo lampy solarne, które były na tym terenie jeszcze zanim rozpoczęło się urządzanie parku - podała rzeczniczka.

Problemy finansowe pierwszego wykonawcy

Problemy z inwestycją zaczęły się pod koniec 2017 roku, kiedy wykonawca - spółka Limba - wpadł w tarapaty finansowe . Niedługo potem firma zeszła z placu budowy. Konieczna była inwentaryzacja tego, co zdążyła zrobić i rozliczenie z podwykonawcami. - W drugiej połowie 2018 roku rozpisano przetargi na dokończenie inwestycji. Niestety nikt się do nich nie zgłosił - mówiła nam wówczas Beuth-Lutyk.

W znalezieniu wykonawcy pomogło dopiero rozpisanie inwestycji na etapy. We wrześniu 2019 roku próby dokończenia Parku Zachodniego podjęły się dwie firmy: Ziel-Bud Sp. z o.o. oraz Sorted Sp. z o.o.

Bez kawiarni

Jeszcze w styczniu pod znakiem zapytania stała sezonowa kawiarnia, bo żadna z firm nie zgłosiła chęci na dokończenie pawilonu, który miał być na ten cel zaadaptowany. Jak przekazała nam w środę Beuth-Lutyk na razie dzielnica zrezygnowała z tego pomysłu. - Okazało się, że materiały z jakich został wykonany budynek pod kawiarnię i sam sposób jego wykonania, zupełnie odbiega od tego, jak powinno być to zrobione. O sprawie zawiadomiliśmy prokuraturę, bo jednak ktoś ten barak odebrał i poświadczył tym samym, że jest w porządku. A nie jest, to kompletny bubel. To jest narażenie dzielnicy na niepotrzebne wydatki, bo wydaliśmy już pieniądze na budowę, a teraz musimy zapłacić za rozbiórkę - zwróciła uwagę rzeczniczka.