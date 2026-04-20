Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Zdradziły go nerwy, kłamstwo wyszło na jaw

Skradziony katalizator
On wycinał katalizator, ona stała na czatach
Źródło: Policja Ochota
Policjanci zatrzymali parę, która rzekomo chciała przepchnąć niesprawny pojazd. Kłamstwo szybko wyszło na jaw. Okazało się, że 39-latek wyciął katalizator z zaparkowanego auta, a 38-latka stała na czatach.

Policjanci z patrolu przy samochodzie zauważyli najpierw mężczyznę. Przekonywał, że jedynie "pomaga koleżance" i chce przestawić niesprawny pojazd na jej prośbę.

"Od razu zauważyli, że mężczyzna jest zestresowany całą sytuacją i postanowili wszystko szczegółowo sprawdzić" - przekazuje w komunikacie asp. Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie. "Po sprawdzeniu wyszło jednak na jaw, że była to tylko wymówka i zmyślona historia. Mężczyzna wyciął katalizator z zaparkowanego auta" - dodaje.

Kobieta stała na czatach

Jak ustalili policjanci, kobieta wcale nie była właścicielką auta. Stała w pobliżu na czatach i obserwowała okolicę.

"Miała też przy sobie dowód osobisty należący do innej osoby. Oboje zostali zatrzymani" - informuje asp. Małgorzata Gębczyńska.

Kobieta usłyszała zarzuty pomocnictwa i posiadania cudzego dokumentu tożsamości
Źródło: Policja Ochota
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży
Źródło: Policja Ochota
Skradziony katalizator
Źródło: Policja Ochota

Zarzuty dla obojga

39-latek i jego 38-letnia koleżanka usłyszeli zarzuty. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, a kobieta pomocnictwa i posiadania cudzego dokumentu tożsamości.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

