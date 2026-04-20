Ochota Zdradziły go nerwy, kłamstwo wyszło na jaw

On wycinał katalizator, ona stała na czatach

Policjanci z patrolu przy samochodzie zauważyli najpierw mężczyznę. Przekonywał, że jedynie "pomaga koleżance" i chce przestawić niesprawny pojazd na jej prośbę.

"Od razu zauważyli, że mężczyzna jest zestresowany całą sytuacją i postanowili wszystko szczegółowo sprawdzić" - przekazuje w komunikacie asp. Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie. "Po sprawdzeniu wyszło jednak na jaw, że była to tylko wymówka i zmyślona historia. Mężczyzna wyciął katalizator z zaparkowanego auta" - dodaje.

Kobieta stała na czatach

Jak ustalili policjanci, kobieta wcale nie była właścicielką auta. Stała w pobliżu na czatach i obserwowała okolicę.

"Miała też przy sobie dowód osobisty należący do innej osoby. Oboje zostali zatrzymani" - informuje asp. Małgorzata Gębczyńska.

Kobieta usłyszała zarzuty pomocnictwa i posiadania cudzego dokumentu tożsamości Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży Skradziony katalizator

Zarzuty dla obojga

39-latek i jego 38-letnia koleżanka usłyszeli zarzuty. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, a kobieta pomocnictwa i posiadania cudzego dokumentu tożsamości.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

