Wodne atrakcje wśród róż i kocimiętki. Wyremontują zaniedbany park na Ochocie

Park Skłodowskiej-Curie przy Wawelskiej wypięknieje. Przybędzie drzew, kwiatów (m.in. róż nazwanych na cześć patronki) i ziół. Pojawią się tężnie, zamgławiacze, ogród zielny z leżakami i łąką kwietną. Zbudowane zostaną boiska, siłownia plenerowa i plac zabaw.

Na czwartkowej sesji Rada Warszawy przyznała środki na rewitalizację parku im. Marii Skłodowskiej Curie na Ochocie. Dziś uchodzi za jeden z najbardziej zaniedbanych w dzielnicy, w ciągu trzech lat ma się to zmienić. Grupa Ochocianie Sąsiedzi udostępniła na Facebooku wizualizacje.

- Wizualizacje powstały w ramach konsultacji społecznych, które robiliśmy latem 2018, marząc o tym, że ten park uda się odmienić. W konsultacjach wzięli udział oczywiście mieszkańcy, ale warto podkreślić, że tuż obok znajduje się szpital (Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM - red.), którego pacjenci także korzystają z parku, oraz kampus Uniwersytetu Warszawskiego, który chcielibyśmy przybliżyć i otworzyć na tę stronę dzielnicy, tak, aby także studenci korzystali z parku - mówi nam rzeczniczka Ochoty Monika Beuth-Lutyk.

Projekt przygotowali architekci z firmy Winkle: Maga Baryła, Eliza Biała i Piotr Baszyński.

Lepiej wyeksponowany pomnik Skłodowskiej-Curie

Jeszcze w tym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, realizację przewidziano na lata 2022-2023. Inwestycja ma kosztować łącznie sześć milionów złotych.

Projekt zakłada, że zmieni się strefa wejściowa do parku, w miejscu gdzie znajduje się pomnik Marii Skłodowskiej-Curie. Będzie on odsłonięty, obecnie jest otoczony wysokim żywopłotem. "Nowe nasadzenia to róże - w tym odmiana nazwana na cześć patronki parku. Dodatkowo zasadzone zostaną bardziej odporne gatunki róż okrywowych (białych). Wszystkie róże zostaną zasadzone w mieszance z bylinami, które zapewnią odpowiednią gęstość nasadzeń oraz atrakcyjność kompozycji" - czytamy w opisie projektu.

Plac z pomnikiem zostanie poszerzony, ale - jak zapewnia dzielnica - wszystkie drzewa zostaną zachowane. Dosadzone zostaną także nowe. Pojawią się granitowe płyty i oświetlenie.

Obecnie plac jest szerszy od strony szpitala i zwęża się w kierunku budynków mieszkalnych. Zaznaczono, że w założeniu projektantów przebudowy z 1998 roku miało to prawdopodobnie na celu zapewnić prywatność mieszkańcom budynków mieszkalnych od strony ulicy Hoffmanowej. "Niestety, przewężenie placu wraz z nasadzeniem wysokich krzewów stworzyło idealne warunki do nocnych imprez obecnie stanowiących poważny problem dla mieszkańców" - zauważono.

Dlatego w ramach modernizacji zmianie ulegnie też układ ścieżek. "Przewiduje się likwidację nieużywanych, wąskich, zarośniętych ścieżek od strony ul. Wawelskiej oraz ul. Hoffmanowej bez wycinania zieleni. Dekoracyjną posadzkę placu z kostki granitowej łupanej zachować poza fragmentem, gdzie planuje się wykonać opaskę z płyt granitowych" - podkreślono w projekcie.

Strefa wodna, boiska, siłownia i plac zabaw

Oprócz tego, w odnowionym parku mają pojawić się: dwie tężnie, zamgławiacze, ogród zielny z leżakami i łąka kwietna od strony budynków wojskowych.

Przewidziano również atrakcje dla miłośników aktywnego wypoczynku: boisko do koszykówki z nawierzchni bitumicznej, boisko trawiaste do siatkówki, siłownię składająca się z boksu do kalisteniki oraz sprzętów do ćwiczeń z użyciem ciężaru własnego ciała (ławki, niskie drążki, jeden sprzęt typu orbitek). Nie zabraknie placu zabaw.

Zmiany czekają także plac południowy, gdzie zlokalizowane jest dojście do kampusu UW. "Obecnie prowadzi przez wąskie, ciemne ścieżki otoczone starymi, nieatrakcyjnymi żywopłotami. Poprzez poszerzenie głównej ścieżki na osi parku uzyskujemy mały kameralny placyk otoczony drzewami. Dzięki temu dojście do kampusu staje się przyjemniejsze i bezpieczniejsze, zyskujemy także przestrzeń do zabaw dla dzieci. W posadzce na środku placu planuje się montaż tablic będących częścią ścieżki edukacyjnej na temat patronki parku" - zapowiedziano.

Wśród nowej zieleni, oprócz kwiatów i krzewów, mają pojawić się zioła: melisa, mięta, tymianek, oregano czy kocimiętka.

