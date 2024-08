Obcy mężczyzna ciągnął ją za nogi na ulicy. Po napaści Nina kupiła gaz pieprzowy

Jak opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, do ataku doszło na warszawskiej Ochocie. Nina wracała w sobotę nad ranem z pracy. Gdy czekała na taksówkę, obcy mężczyzna bez koszulki zaczął ją nagabywać. Nie odstraszyło go nawet to, że kobieta wyciągnęła telefon i zaczęła nagrywać jego agresywne zachowanie. Mężczyzna w pewnym momencie podniósł ją do góry i ciągnął za nogi na przejściu dla pieszych.