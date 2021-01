Pustki na nowym parkingu przy Jerozolimskich. Wolą obok za darmo, choć blokują śmieciarki

"Przez takich 'kierowców' z mojego bloku przez miesiąc nie odbierali śmieci"

Mieszkańcy dyskutowali zaś na temat zasadności budowy tego parkingu. Maciek zapytał, komu był potrzebny, na co Kamil odpowiedział, że "abonamenty mieszkańca za szybami zaparkowanych tam aut wskazują, że mieszkańcom". Zaznaczył również, że w godzinach pracy widział samochody bez abonamentów, co wskazuje, że na wąskiej uliczce parkują głównie pracownicy korporacji z pobliskich biurowców. Na potwierdzenie tych słów wstawił zdjęcie z późnego wieczora, na którym nie widać sznura aut stojących w wąskiej uliczce.

"Utrudniają przejazd innym samochodom"

"Od egzekwowania zakazu parkowania są odpowiednie służby"

- Na tej uliczce z jednej i drugiej strony jest zakaz zatrzymywania się, który nie obowiązuje tylko tam, gdzie są wyznaczone miejsca do parkowania, czyli na samym początku bliżej placu Zawiszy. Na pozostałej części tego kawałka taki zakaz obowiązuje, więc to jest sprawa służb, takich jak straż miejska czy policja, co będą z tym zrobić. My nie jesteśmy od tego, żeby egzekwować zakazy parkowania. Od tego są odpowiednie służby - wyjaśnia w rozmowie tvnwarszawa.pl Dybalski.