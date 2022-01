Biblioteka Narodowa kończy 275 lat. W lutym otwarcie odnowionych czytelni

Czwartkowa uroczystość miała podwójny charakter: oddanie do użytku nowych wnętrz połączono z 275-leciem biblioteki. – Dzięki modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej dofinansowanych z Funduszy Europejskich, stworzono ważne miejsce, które ma inspirować do kreatywności. Miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i spędzania czasu - mówił w czasie uroczystości minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, przestrzenie publiczne Biblioteki Narodowej to wizytówka całej instytucji. Odnowiona czytelnia jest nowoczesna, bardziej funkcjonalna i trzy razy większa. Podczas prac remontowo-budowlanych zadbano także o poprawę dostępności architektonicznej miejsca. Wprowadzono zmiany techniczne istniejącej infrastruktury mające na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż wind. Przedmiotem projektu była modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych poprzez realizację prac remontowo-budowlanych oraz korekta trasy transportera książek, jak również zakup mebli i wyposażenia m.in. do modernizowanych czytelń. Zrealizowanie projektu pozwoli na korzystnie z czytelni i przestrzeni publicznych biblioteki na kilka sposobów: tradycyjny, jak i nowoczesny – poprzez komputery, ekrany dotykowe, czy bazy danych.

400 miejsc siedzących i 10 milionów woluminów

Przy wejściu, w Czytelni Prasy, będzie można przeglądać najnowsze numery gazet i czasopism, korzystać z internetu oraz zasobów cyfrowych BN. To miejsce otwarte dla każdego, nie jest wymagana karta czytelnika. Z Czytelni Dolnej pod świetlikiem, do której prowadzą spiralne schody z windą wewnątrz, będą korzystać osoby ceniące światło słoneczne. Czytelnia Nowości oferuje codziennie aktualizowane ostatnie publikacje. Obok, w Czytelni Encyklopedii i Słowników, będzie można skorzystać z dawnych encyklopedii i słowników. Największą z czytelń jest, umożliwiająca również wolny dostęp do półek, Czytelnia Górna z niemal kompletnymi zbiorami z historii i literatury pięknej. Z Czytelni Górnej można przejść się do Czytelni Załuskich, nazwanej na cześć założycieli Biblioteki, z największą w Polsce kolekcją zbiorów bibliologicznych. Rękopisy, starodruki i cymelia wraz z dawnymi katalogami bibliotek z całego świata będą udostępniane w jedynej czytelni zamkniętej, Czytelni Zasobu Wieczystego. Dla użytkowników do dyspozycji pozostają również Czytelnia Kartograficzna, Czytelnia Muzyczna oraz Czytelnia Nagrań Dźwiękowych i Audiowizualnych.