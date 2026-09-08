Ogień tuż przed oknami bloku. W nocy spalił się samochód
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Jak przekazał nam czytelnik, do zdarzenia miało dojść około godziny 2 nad ranem. Na nagraniu widać, że ogień był widoczny tuż przed oknami bloku. Pojawił się też gęsty dym.
Pożar potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 2.10. Na miejscu był nasz jeden zastęp. Nikt nie został poszkodowany, ale gdy przyjechaliśmy, pożar był już w fazie rozwiniętej. Podano dwa prądy gaśnicze i jeden na sąsiednie auta. Finalnie jeden samochód uległ całkowitemu spaleniu, a kolejny został uszkodzony - przekazał nam strażak.
Działania zakończono po godzinie 3.
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl