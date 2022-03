"Niszczyli rowery miejskie, rzucali ławkami". Dwie osoby zatrzymane po pościgu

Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę i nastolatka podejrzanych o niszczenie rowerów miejskich i ławek. Starszy z zatrzymanych był poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu śledczego.

Zatrzymani to: 20-latek i jego o cztery lata młodszy kolega. Na komendzie obaj usłyszeli zarzuty niszczenia mienia. - 16-latek został zwolniony i opuścił komendę z wezwaną na miejsce matką. Jego sprawą zajmie się sąd do spraw nieletnich i patologii. 20-latek natomiast trafił do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 100 dni za wcześniej popełnione przestępstwo - przekazała Adamus.