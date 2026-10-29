Ochota "Po ponad pół wieku historia ponownie daje o sobie znać" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Testy nowego torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę

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Post ze zdjęciami podkładów udostępnił na Facebooku profil Okno na Warszawę.

"To miło, gdy oczekiwania się spełniają. Bo oczekiwaliśmy, że jakiś ślad po linii kolejowej EKD/WKD odsłoni się przy okazji przebudowy skrzyżowania Bitwy Warszawskiej i Szczęśliwickiej. Jak wiadomo, zanim elektryczną kolej dojazdową wpuszczono do średnicówki, jeździła sobie luźno miejskimi ulicami. Aż do 1974 r. Szyn kolejowych niestety nie widać, ale ujawniły się eleganckie podkłady o pięknie toksycznym zapachu smoły oraz kilka haków mocujących" – napisano na profilu.

Wykonawca przebudowy poinformował o znalezisku klub miłośników EKD/WKD, który ma w planach zabezpieczenie i wyeksponowanie go w Izbie Tradycji.

Znaleziono dawne podkłady kolejowe Znaleziono dawne podkłady kolejowe Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę Znaleziono dawne podkłady kolejowe Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę Znaleziono dawne podkłady kolejowe Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę Znaleziono dawne podkłady kolejowe Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę Znaleziono dawne podkłady kolejowe Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę

O znalezisku poinformowała także Warszawska Kolej Dojazdowa w swoich mediach społecznościowych. "Po ponad pół wieku historia ponownie daje o sobie znać! Choć samych szyn nie udało się odnaleźć, zachowane drewniane podkłady i mocowania to niezwykłe świadectwo czasów, gdy nasza kolejka kursowała ulicami stolicy" - napisała.

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Pociągi jak tramwaje

Budowę Elektrycznej Kolei Dojazdowej rozpoczęto w 1925 r., a w 1927 r. otwarto linię o długości 32 km, łączącą śródmieście Warszawy z Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Stacja początkowa w Warszawie była zlokalizowana na ul. Nowogrodzkiej, między ulicami Poznańską i Marszałkowską.

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Pociągi EKD jeździły w Warszawie jak tramwaje. Również przepisy ruchu, utrzymania taboru i linii oraz schemat organizacyjny przedsiębiorstwa zapożyczono z warszawskich tramwajów. W 1939 r. EKD przewoziła ok. 4 tys. pasażerów dziennie, kursując w godzinach szczytu nawet co 10 minut. W maju 1945 r., po zakończeniu działań wojennych, pociągi EKD zaczęły dojeżdżać do stacji początkowej przy ul. Nowogrodzkiej. Wcześniej dojeżdżały do ul. Szczęśliwickiej.

Wyjątkowy system

W 1951 r. nastąpiło przejęcie linii EKD przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w Warszawie i zmiana nazwy na Warszawską Kolej Dojazdową. W 1975 r. zmieniono trasę z dotychczasowej (Nowogrodzka – Tarczyńska – Niemcewicza – Szczęśliwicka – Drawska) na trasę wzdłuż linii średnicowej. Tym samym zlikwidowano stacje Warszawa Chałubińskiego, Warszawa Plac Zawiszy, Warszawa Grójecka, Warszawa Zachodnia WKD (przesunięcie), Warszawa Szczęśliwicka, Warszawa Opaczewska i Warszawa Szczęśliwice oraz otwarto stacje Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD i Warszawa Aleje Jerozolimskie. Wszystkie zmiany spowodowane były zwiększeniem się natężenia ruchu kołowego.

Obecnie kolejka WKD kursuje na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (linia 47) z odgałęzieniem Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (linia 48). Jest to najstarszy działający w Polsce taki system transportu publicznego.