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Ochota

"Po ponad pół wieku historia ponownie daje o sobie znać"

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Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Testy nowego torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie
Źródło zdj. gł.: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę
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Na skrzyżowaniu ulic Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Szczęśliwickiej robotnicy natknęli się na dawne podkłady kolejowe wraz z elementami mocowań szyn. To pozostałości miejskiego odcinka dawnych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (EKD), czyli dzisiejszej Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD).

Post ze zdjęciami podkładów udostępnił na Facebooku profil Okno na Warszawę.

"To miło, gdy oczekiwania się spełniają. Bo oczekiwaliśmy, że jakiś ślad po linii kolejowej EKD/WKD odsłoni się przy okazji przebudowy skrzyżowania Bitwy Warszawskiej i Szczęśliwickiej. Jak wiadomo, zanim elektryczną kolej dojazdową wpuszczono do średnicówki, jeździła sobie luźno miejskimi ulicami. Aż do 1974 r. Szyn kolejowych niestety nie widać, ale ujawniły się eleganckie podkłady o pięknie toksycznym zapachu smoły oraz kilka haków mocujących" – napisano na profilu.

Wykonawca przebudowy poinformował o znalezisku klub miłośników EKD/WKD, który ma w planach zabezpieczenie i wyeksponowanie go w Izbie Tradycji.

Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Znaleziono dawne podkłady kolejowe
Źródło zdjęcia: Jarek Zuzga / Okno na Warszawę

O znalezisku poinformowała także Warszawska Kolej Dojazdowa w swoich mediach społecznościowych. "Po ponad pół wieku historia ponownie daje o sobie znać! Choć samych szyn nie udało się odnaleźć, zachowane drewniane podkłady i mocowania to niezwykłe świadectwo czasów, gdy nasza kolejka kursowała ulicami stolicy" - napisała.

Pociągi jak tramwaje

Budowę Elektrycznej Kolei Dojazdowej rozpoczęto w 1925 r., a w 1927 r. otwarto linię o długości 32 km, łączącą śródmieście Warszawy z Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Stacja początkowa w Warszawie była zlokalizowana na ul. Nowogrodzkiej, między ulicami Poznańską i Marszałkowską.

Pociągi EKD jeździły w Warszawie jak tramwaje. Również przepisy ruchu, utrzymania taboru i linii oraz schemat organizacyjny przedsiębiorstwa zapożyczono z warszawskich tramwajów. W 1939 r. EKD przewoziła ok. 4 tys. pasażerów dziennie, kursując w godzinach szczytu nawet co 10 minut. W maju 1945 r., po zakończeniu działań wojennych, pociągi EKD zaczęły dojeżdżać do stacji początkowej przy ul. Nowogrodzkiej. Wcześniej dojeżdżały do ul. Szczęśliwickiej.

Wyjątkowy system

W 1951 r. nastąpiło przejęcie linii EKD przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w Warszawie i zmiana nazwy na Warszawską Kolej Dojazdową. W 1975 r. zmieniono trasę z dotychczasowej (Nowogrodzka – Tarczyńska – Niemcewicza – Szczęśliwicka – Drawska) na trasę wzdłuż linii średnicowej. Tym samym zlikwidowano stacje Warszawa Chałubińskiego, Warszawa Plac Zawiszy, Warszawa Grójecka, Warszawa Zachodnia WKD (przesunięcie), Warszawa Szczęśliwicka, Warszawa Opaczewska i Warszawa Szczęśliwice oraz otwarto stacje Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD i Warszawa Aleje Jerozolimskie. Wszystkie zmiany spowodowane były zwiększeniem się natężenia ruchu kołowego.

Obecnie kolejka WKD kursuje na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (linia 47) z odgałęzieniem Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (linia 48). Jest to najstarszy działający w Polsce taki system transportu publicznego.

Źródło: PAP
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Tagi:
Historia WarszawyKolejWarszawska Kolej Dojazdowaciekawostki
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