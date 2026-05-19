Ochota Zajechał mu drogę, motocyklista uderzył w auto i przeleciał kilka metrów w powietrzu. Nagranie

Wypadek z udziałem motocyklisty w Alejach Jerozolimskich Źródło wideo: Vitrina PL Źródło zdj. gł.: Vitrina PL

Na najnowszym nagraniu udostępnionym przez portal Vitrina PL widać moment poniedziałkowego wypadku w Alejach Jerozolimskich, na skrzyżowaniu z ulicą Żelazną.

Motocyklista trafił do szpitala

Film jest nagrany z perspektywy kierowcy oczekującego na skrzyżowaniu na zielone światło. Widać, jak w pewnym momencie kierujący autem przewozu osób (Toyotą), poruszający się od strony centrum, skręca w lewo w kierunku placu Starynkiewicza.

Kierowca jednak nie ustępuje pierwszeństwa i zajeżdża drogę poruszającemu się prosto motocykliście. Siła uderzenia była tak mocna, że kierujący jednośladem, uderzając w auto, przelatuje w powietrzu kilka metrów, lądując na pasach. Dalej widzimy, że podbiegają do niego piesi i próbują udzielić mu pierwszej pomocy. Film się urywa, ale na koniec widać jeszcze, że otwierają się drzwi Toyoty od strony kierowcy, który został na miejscu.

Wypadek w Alejach Jerozolimskich Źródło zdjęcia: Vitrina PL

Informację o wypadku potwierdzała nam Komenda Stołeczna Policji. Młodszy aspirant Jakub Gontarek z zespołu prasowego KSP przekazywał, że według wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście i doszło do zderzenia. Kierujący jednośladem trafił do szpitala, a kierowca samochodu został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy. Posiadał też uprawnienia do kierowania.

Zdjęcia ze zdarzenia otrzymaliśmy także na Kontakt24:

Zdarzenie w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Xhorian