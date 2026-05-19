Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Zajechał mu drogę, motocyklista uderzył w auto i przeleciał kilka metrów w powietrzu. Nagranie

|
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Wypadek z udziałem motocyklisty w Alejach Jerozolimskich
Źródło wideo: Vitrina PL
Źródło zdj. gł.: Vitrina PL
Kierujący autem przewozu osób zajechał mu drogę na skrzyżowaniu, motocyklista w niego uderzył i przeleciał kilka metrów w powietrzu. Nagranie pokazuje moment groźnego wypadku w Alejach Jerozolimskich, do którego doszło w poniedziałek.

Na najnowszym nagraniu udostępnionym przez portal Vitrina PL widać moment poniedziałkowego wypadku w Alejach Jerozolimskich, na skrzyżowaniu z ulicą Żelazną.

Motocyklista trafił do szpitala

Film jest nagrany z perspektywy kierowcy oczekującego na skrzyżowaniu na zielone światło. Widać, jak w pewnym momencie kierujący autem przewozu osób (Toyotą), poruszający się od strony centrum, skręca w lewo w kierunku placu Starynkiewicza.

Kierowca jednak nie ustępuje pierwszeństwa i zajeżdża drogę poruszającemu się prosto motocykliście. Siła uderzenia była tak mocna, że kierujący jednośladem, uderzając w auto, przelatuje w powietrzu kilka metrów, lądując na pasach. Dalej widzimy, że podbiegają do niego piesi i próbują udzielić mu pierwszej pomocy. Film się urywa, ale na koniec widać jeszcze, że otwierają się drzwi Toyoty od strony kierowcy, który został na miejscu.

Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Źródło zdjęcia: Vitrina PL
"Nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście"

Informację o wypadku potwierdzała nam Komenda Stołeczna Policji. Młodszy aspirant Jakub Gontarek z zespołu prasowego KSP przekazywał, że według wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście i doszło do zderzenia. Kierujący jednośladem trafił do szpitala, a kierowca samochodu został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy. Posiadał też uprawnienia do kierowania.

Zdjęcia ze zdarzenia otrzymaliśmy także na Kontakt24:

Zdarzenie w Warszawie
Zdarzenie w Warszawie
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Xhorian
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Bojanowski
Proceder, który śledzimy od ośmiu lat. "Ktoś zarabia tutaj setki tysięcy złotych"
TVN24
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
TVN24
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
Wypadek na jeziorze. "To tegoroczni maturzyści"
Mazury
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
Śródmieście
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Donald Trump przed orędziem
Trump rezygnuje z pozwu. Możliwa kontrowersyjna ugoda
BIZNES
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jak Ziobro dostał się do USA? "To była praca zbiorowa" polityków PiS
TVN24
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
TVN24
szpital przychodnia pacjent lekarz S shutterstock_1129302428.jpg
Zabrała "bezpańską" kurtkę, nie wiedziała o lokalizatorze
Mokotów
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Zuzanna Karczewska
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
TVN24
Posesja Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie
Interwencja policji na posesji Jarosława Kaczyńskiego
Żoliborz
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
TVN24
Ruszyły prace w Elizeum
Prace w jednym z najbardziej tajemniczych zabytków stolicy
Śródmieście
Reprezentujący Mołdawię Satoshi podczas finału Eurowizji
Dymisja szefa telewizji po głosowaniu w finale Eurowizji
TVN24
Ukraińskie ataki w okolicach Moskwy
Ukraina nie odpuszcza. Wysyła drony w kierunku Moskwy
TVN24
Prognozowana suma opadów we wtorek 19 maja
Idą ulewy. Gdzie się ich spodziewać
METEO
Na terenie likwidowanego zakładu górniczego w Stefanowie Ruszkowskim ustały prace
Nie dostali koncesji i zapanowała "cisza jak makiem zasiał"
Piotr Krysztofiak
Peter Magyar
Magyar w Polsce. To ma w planach
TVN24
Siewiera Piasecki
"Potrzebna jest dyplomacja na poziomie prezydenckim". Siewiera: a jej nie ma
TVN24
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Nowe informacje
TVN24
Izabela Bodnar
Mąż posłanki z zarzutami. Zabrała głos
TVN24
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
TVN24
Policja znalazła narkotyki
"Różowa kokaina" ukryta w mieszkaniu
Wola
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24
smartfon shutterstock_2409724315
Zmiany w popularnej aplikacji. Jest komunikat
BIZNES
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki