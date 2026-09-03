Ochota Miał zaczepiać dziewczynki i obnażać się na przystanku. Grozi mu deportacja Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Mężczyzna miał obnażać się na przystanku na Ochocie Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Informacja o incydencie pojawiła się we wtorek w serwisie X. Z wpisu wynikało, że mężczyzna przebywający na przystanku autobusowym przy Hali Kopińskiej na Ochocie obnażał się i zaczepiał nieletnie osoby.

Stołeczna policja przekazała w czwartek, że po publikacji tego wpisu funkcjonariusze zajęli się sprawą. Zastrzegli także, że wbrew informacjom, jakie ukazały się w sieci, nikt nie zgłosił wcześniej takiego zdarzenia policji.

Zatrzymany w miejscu pracy

"W działania włączyli się aktywnie policjanci kilku specjalistycznych wydziałów Komendy Stołecznej Policji. Szybko nawiązano kontakt z osobą, która opublikowała na platformie X informację o tym zdarzeniu, a następnie z osobą, która nagrała dołączony do niej materiał wideo" - relacjonuje KSP w komunikacie.

Wkrótce policjanci ustalili tożsamość poszukiwanego mężczyzny i namierzyli jego miejsce pobytu. "To 36-letni obywatel Azerbejdżanu. Został zatrzymany w miejscu swojej pracy na terenie powiatu pruszkowskiego" - informuje stołeczna policja.

Mężczyzna miał obnażać się na przystanku na Ochocie Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Grozi mu deportacja

Mężczyzna trafił do komendy na Ochocie. Jak podaje KSP, są z nim prowadzone czynności w kierunku wyczerpania znamion czynu z artykułu 197 paragraf 2 Kodeksu karnego. Dotyczy on wymuszenia innej czynności seksualnej poprzez przemoc, groźbę, podstęp lub brak zgody. Za popełnienie tego czynu grozi kara od pół roku do ośmiu lat więzienia.

Policjanci @Policja_KSP zatrzymali na terenie pow. pruszkowskiego 36-letniego obywatela Azerbejdżanu, który na przystanku autobusowym przy hali Kopińskiej w Warszawie dopuścił się nieobyczajnego zachowania. Zebrany materiał dowodowy może stanowić podstawę do wydalenia z Polski pic.twitter.com/6RjKmrbjQZ — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 3, 2026 Rozwiń

"Zebrany materiał dowodowy może stanowić podstawę do wydalenia z Polski" - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.