Miał zaczepiać dziewczynki i obnażać się na przystanku. Grozi mu deportacja
Informacja o incydencie pojawiła się we wtorek w serwisie X. Z wpisu wynikało, że mężczyzna przebywający na przystanku autobusowym przy Hali Kopińskiej na Ochocie obnażał się i zaczepiał nieletnie osoby.
Stołeczna policja przekazała w czwartek, że po publikacji tego wpisu funkcjonariusze zajęli się sprawą. Zastrzegli także, że wbrew informacjom, jakie ukazały się w sieci, nikt nie zgłosił wcześniej takiego zdarzenia policji.
Zatrzymany w miejscu pracy
"W działania włączyli się aktywnie policjanci kilku specjalistycznych wydziałów Komendy Stołecznej Policji. Szybko nawiązano kontakt z osobą, która opublikowała na platformie X informację o tym zdarzeniu, a następnie z osobą, która nagrała dołączony do niej materiał wideo" - relacjonuje KSP w komunikacie.
Wkrótce policjanci ustalili tożsamość poszukiwanego mężczyzny i namierzyli jego miejsce pobytu. "To 36-letni obywatel Azerbejdżanu. Został zatrzymany w miejscu swojej pracy na terenie powiatu pruszkowskiego" - informuje stołeczna policja.
Grozi mu deportacja
Mężczyzna trafił do komendy na Ochocie. Jak podaje KSP, są z nim prowadzone czynności w kierunku wyczerpania znamion czynu z artykułu 197 paragraf 2 Kodeksu karnego. Dotyczy on wymuszenia innej czynności seksualnej poprzez przemoc, groźbę, podstęp lub brak zgody. Za popełnienie tego czynu grozi kara od pół roku do ośmiu lat więzienia.
"Zebrany materiał dowodowy może stanowić podstawę do wydalenia z Polski" - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.