Z aut znikały laptopy, pieniądze, dokumenty. Małżeństwo podejrzane o kradzieże

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali kobietę i mężczyznę, podejrzanych o włamania do samochodów na Ochocie i we Włochach. Jak podaje policja, ich łupem padły przedmioty o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sąd zastosował wobec małżeństwa tymczasowy areszt. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.